Galatasaray, Victor Osimhen’den yoksun

Victor Osimhen’den 39 gol!

Trendyol Süper Lig’de 5’te 5 yapan son şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi perdesini Almanya’da açıyor. Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 22.00’de Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada oynayamayacak. Nijeryalı futbolcu, ülke milli takımının Ruanda ile oynadığı Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlanmıştı. Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray tarafından bonservisi Napoli‘den 75 milyon Euro’ya alınan 26 yaşındaki santrfor geçen sezon 41 karşılaşmada 37 gol atmış, bu sezon 3 maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı. Aralarında eski Kayserisporlu Asamoah Gyan’ın da bulunduğu bazı Afrikalı futbolcular, Osimhen’in Ruanda maçında kulüpte oynayabilmek için sakatlık numarası yaptığını öne sürmüştü. Yarınki Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri şöyle:

Frankfurt: Zetterer – Brown, Collins, Koch, Theate – Hojlund, Chaibi – Doan, Can Uzun, Bahoya – Burkardt

Galatasaray: Uğurcan Çakır – Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez, Eren Elmalı – Torreira, Sara – Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün – Icardi