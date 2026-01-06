Victor Osimhen’e Nijerya’da tepki!

Victor Osimhen hırçınlaştı

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya, Tanzanya’yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada iki gol kaydeden Victor Osimhen müthiş performansına karşın ülkesi Nijerya’da tepkilere neden oldu.

27 yaşındaki futbolcu skor 3-0 iken kendisine pas atmadığı gerekçesiyle takım arkadaşı Ademola Lookman ile sert bir şekilde tartıştı.

Tansiyonun yükselmesi nedeniyle Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü, 68’de Galatasaraylı santrforu oyundan aldı.

Ülke basını turnuvada şu ana kadar 3 gol 5 asistle takımı adeta sırtlayan Lookman’a hareketi nedeniyle Osimhen’i sert bir şekilde eleştirdi.

Lookman ise sosyal medya hesabından Osimhen ile fotoğrafını paylaşarak, “Her zaman beraberiz” yorumunu yaptı ve tansiyonu düşürdü.

Bu arada ara transferde Lookman’ın adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası’nın çeyrek finalinde 10 Ocak Cumartesi Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.