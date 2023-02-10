Ahmet Nur Çebi “İşine gelmeyen takımlar sineye çeksin”

Şubat sabahı saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde, 9 saat sonra ise 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ciddi yıkım yarattı. Kahramanmaraş merkezli afet, toplam 10 ilde can kaybının yaşanmasına sebep oldu.

Deprem, futbol dünyasını da vurdu. Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor ve Gaziantep FK, afetten etkilenen futbol takımlarının arasında yer aldı.

Hatay çekildi, Gaziantep bekleniyor

Futbolcu, teknik ekip ve kulüp yöneticilerinden bazı isimler enkaz altında kaldı. Takımların tesisleri ise ciddi hasar aldı. Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligden çekilirken Gaziantep FK’nın ise TFF’ye resmi başvuruyu yapması bekleniyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz gün Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantının ardından “Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Ahmet Nur Çebi ligin geri kalanı hakkında konuştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig’in geri kalanı hakkında düşüncelerini söyledi. Çebi, Lig Radyo’ya yaptığı açıklamada ligden çekilme kararı alan takımların düşmemesi konusunda fikir birliğinde olduklarını kaydetti.

“Tüm maçların oynanmamış olması gerekiyor”

Ahmet Nur Çebi, “1-2 takımımız ayağa kalkana kadar ligde olmayacak. Onların ligden düşmemesi konusunda mutabık kaldık. Kimisi diyor ki bu saatten sonra oynanacak maçların hükmen oynanmasını istemiyor. Bana göre mantıklı olan tüm maçların oynanmamış olması gerekiyor” dedi.

“Bu durumda biraz ayrışıyoruz, nasıl çıkacağız bilmiyorum”

Ahmet Nur Çebi, “Antep ile deplasmanda oynamış bir takım ile kendi evinde oynamış başka bir takımın sonuçlarının adil olabileceğini düşünür müsünüz? Bence hayır. Bu durumda biraz ayrışıyoruz. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bazı takımların işine gelmiyorsa sineye çeksinler” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Gaziantep’te berabere kaldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 71. dakikada Joao Figueiredo’nun golü ile 1-0 geriye düşen Siyah-Beyazlılar, 86’da Wout Weghorst’un fileleri havalandırması ile 1-1 beraberliği yakaladı. Zorlu mücadele bu skor ile sona erdi.

Hatay’da yenildi, Ismael gitti

Kara Kartal, Atakaş Hatayspor deplasmanında ise 2-1 mağlup oldu. Wout Weghorst’un henüz ilk dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, 50’de Ze Luis’in 90’da ise Kaan Kanak’ın gollerine engel olamadı. Hatay’dan puansız dönen Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Valerien Ismael’in görevine bu maçın ardından son verildi. Fransız çalıştırıcının yerine Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı.

Ahmet Nur Çebi’nin Hatayspor ve Gaziantep ile ilgili söylediği sözlerinin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte büyük tepkiler oluştu.

Ahmet Nur Çebi’nin bu sözleri sonrası twitter kullanıcıları 1 saatte 16 Bin tepki içeren Tweet paylaşımında bulunarak Ahmet Çebi’yi spor gündeminde ilk sıraya soktu..

¨Tüm Türk Halkından özür dileriz.Bu adam Gerçek Beşiktaşlıları ve Beşiktaş camiasını temsil ediyor olamaz.Böyle zamanlarda bile ucuz hesabın peşindesin Ahmet Nur Çebi. Derhal o koltuğu terket ve türk halkından özür dile¨

Tüm Türk Halkından özür dileriz.Bu adam Gerçek Beşiktaşlıları ve Beşiktaş camiasını temsil ediyor olamaz.Böyle zamanlarda bile ucuz hesabın peşindesin Ahmet Nur Çebi. Derhal o koltuğu terket ve türk halkından özür dile https://t.co/gKe5lHNcnW — Doğukan Koca (@dogukaankoca) February 10, 2023

¨Ahmet Nur Çebi sen ne biçim adamsın ülke yangın yerine dönmüş senin saçma sapan dertlerini seveyim senin gibi bir başkandan utanıyorum derhal istifa et o şerefli makamdan çek ellerini¨

Senin gibi başkan olmaz olsun "Ahmet Nur Çebi" pic.twitter.com/ACu75BZqma — Mert Can (@Mertcanx520) February 10, 2023

Beşiktaşlı kardeşlerimin Ahmet Nur Çebi’nin yaptığı açıklamalardan utandığına ve kabul etmediklerine eminim. Bu adam Beşiktaş’ı hak etmiyor. İstediği puanı verin yeter ki sussun.

Beşiktaşlı kardeşlerimin Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalardan utandığına ve kabul etmediklerine eminim. Bu adam Beşiktaş'ı hak etmiyor. İstediği puanı verin yeter ki sussun. — Sami Yen Haber (@_samiyenhaber) February 10, 2023

Ülkece kenetlendiğimiz, deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde, Hatayspor ve Gaziantep FK üzerinden kaybettiği puanların peşine düşen, Ahmet Nur Çebi isimli şahısı kınıyoruz.

Ülkece kenetlendiğimiz, deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde, Hatayspor ve Gaziantep FK üzerinden kaybettiği puanların peşine düşen, Ahmet Nur Çebi isimli şahısı kınıyoruz. pic.twitter.com/YPpThWuGe4 — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) February 10, 2023

Ahmet Nur Çebi, Bir Beşiktaşlı olarak senden utanıyorum. Senelerce Beşiktaş doğranırken sustun, susman gereken zaman konuştun. Kasap et derdinde koyun can derdinde. Yağız’ın dediği gibi EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ ama sen çok küçüksün.

Ahmet Nur Çebi, Bir Beşiktaşlı olarak senden utanıyorum. Senelerce Beşiktaş doğranırken sustun, susman gereken zaman konuştun. Kasap et derdinde koyun can derdinde. Yağız'ın dediği gibi EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ ama sen çok küçüksün. pic.twitter.com/OpHfil5xMS — SALİH SÜLLÜ (@salihsullu1903) February 10, 2023

Birlik ve beraberlik içerisine girdiğimiz bugünlerde, Hatayspor ve Gaziantep FK ile bu sezon oynanan geçmişteki maçların yok hükmünde sayılmasını talep ederek kaybettiği 4 puanın peşine düşen Ahmet Nur Çebi seni Allah’a havale ediyorum Allah Beşiktaş taraftarına sabır versin.

Birlik ve beraberlik içerisine girdiğimiz bugünlerde, Hatayspor ve Gaziantep FK ile bu sezon oynanan geçmişteki maçların yok hükmünde sayılmasını talep ederek kaybettiği 4 puanın peşine düşen Ahmet Nur Çebi seni Allah’a havale ediyorum Allah Beşiktaş taraftarına sabır versin. pic.twitter.com/mFR0k26cXK — savgado (@savgado) February 10, 2023

Ahmet Nur Çebi aslında şunu demek istiyor;

“Galatasaray ve Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Hatayspor’dan 6 puan aldı. Biz ise 1 puan aldık. Onların puanları silinsin, fark kapansın.”

Şu üzücü günlerde söylediğin şeye bak… Beşiktaşlılar senden UTANIYOR! YAZIKLAR OLSUN!

Ahmet Nur Çebi aslında şunu demek istiyor; 👇 "Galatasaray ve Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Hatayspor'dan 6 puan aldı. Biz ise 1 puan aldık. Onların puanları silinsin, fark kapansın." Şu üzücü günlerde söylediğin şeye bak… Beşiktaşlılar senden UTANIYOR! YAZIKLAR OLSUN! https://t.co/C9mXI3R5yC — Ali Acar (@aliacar_) February 10, 2023

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