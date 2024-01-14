Alman çiftçilerin eylemleri büyüyor

Almanya‘nın dört bir yanındaki çiftçiler tüm hafta boyunca protesto gösterileri düzenlediler; traktör gösterilerinden otoyol kapatmalara ve diyalog toplantılarına kadar hiçbir eylemin olmadığı belediye neredeyse yok; binlerce çiftçi son birkaç gün içinde kendi kendine örgütlendi.

Son olarak Pazartesi günü Berlin’de büyük bir gösteri yapılacak. Berlin’de yaklaşık 3.000 traktör, 2.000 kamyon ve 10.000 katılımcı bekleniyor; bazı çiftçiler zaten orada.

Alman çiftçiler öfkeli

Alman Çiftçiler Birliği, federal hükümetin tarım politikasını protesto etmek için ülke çapında protesto günleri yapılması çağrısında bulundu. Tetikleyici, sübvansiyonların planlı olarak ortadan kaldırılmasıydı. Federal hükümet başlangıçta taşıt vergisi muafiyetini ve tarımsal dizele yönelik vergi indirimini sona erdirmek istiyordu.

Federal hükümet ilk protestoların ardından taşıt vergisi planlarını zaten geri çekmişti ancak bu çiftçiler için yeterli değildi.

Öneriler kemer sıkma planlarının ötesine geçmiyor

Çünkü geçen hafta şu netleşti: Çiftçiler sadece mevcut planlarla ilgilenmiyor. Çiftçiler ve temsilcileri, yeni kemer sıkma tedbirlerinin bardağı taşıran son damla olduğunu defalarca vurguladılar.

Yıllardır artan maliyetler ve düşük gıda fiyatlarının yanı sıra çok sayıda düzenleme nedeniyle çiftçilerin kârlı bir şekilde çalışması giderek zorlaştı.

Tarım Bakanı Cem Özdemir (Yeşiller) Cuma günü ZDF sabah dergisinde “Ama bunun tarımsal dizelle pek ilgili olmadığına inanıyorum” dedi. Sorun şu ki önceki hükümetler çok şey vaat edip çok azını yerine getirdi.

Hükümetle görüşmeler planlanıyor

Trafik ışığı partileri artık uzlaşma bulmak için dernekleri yarın konuşmaya davet etti. Tarımsal dizele yönelik sübvansiyonların yalnızca üç yıl içinde kademeli olarak sona ermesi bekleniyor; şu anda başka yaklaşımlar aranıyor.

Ancak: Siyasetin çerçeve koşulları değişmedi: Para tasarrufu yapmaları ve çevreye zararlı sübvansiyonları azaltmaları gerekiyor; ancak diyaloga girme isteklerini ifade ediyorlar.

Bu durum için bir çözüm yolu var mı?

Ancak hükümet şimdiye kadar tarımsal dizel konusunda katı davrandı. Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), herkesin “devlet maliyesinin normalleşmesine” katkıda bulunması gerektiğini önceden söyledi. Bunun yerine bürokrasiyi azaltmayı teklif ediyor.

Özdemir daha fazla planlama güvenliği sağlamak istiyor. Özdemir bu amaçla hayvancılığın dönüştürülmesi için kalıcı teminatlı finansmanı devreye aldı. Daha iyi hayvancılık, hayvan refahı vergisi yoluyla finanse edilebilir.

Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, “Şu anda masada olan gibi tembel bir uzlaşma çözüm olamaz” dedi.

Yerel tarım derneğine göre, yalnızca Vestfalya-Lippe’de yaklaşık 20.000 çiftçi sokaklardaydı . Wesel bölgesinde polis, 950’den fazla traktör, kamyon ve araba ile seyahat eden yaklaşık 1.300 çiftçi ve nakliyeciyi tespit etti. Bazı durumlarda, örneğin Sonsbeck’teki belediye binasında traktörlerle kayıtsız toplantılar da yapıldı.

Sağa sızma tartışmaları

Protesto haftasına yaklaşırken sağcı grupların protestolara sızabileceğine dair endişeler arttı. Daha önce çiftçilere protestolara katılma çağrısında bulunan bu kişilerin, Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in de bulunduğu feribotta protestoların tırmanmasına da katkıda bulundukları söyleniyor.