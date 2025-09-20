DünyaOrtadoğu

Hamas’tan 47 esirin fotoğrafı: İsrail’in Gazze operasyonuna uyarı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’deki 47 esirin fotoğrafını yayımlayarak İsrail’in kara operasyonunun esirlerin hayatını tehlikeye attığını bildirdi.

20/09/2025
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de tutulan 47 esire ait fotoğrafı yayımlayarak İsrail’e sert bir mesaj gönderdi. Paylaşıma, “Netanyahu’nun uzlaşmaz tutumu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in teslim olmasıyla Gazze operasyonunun başlangıcında veda fotoğrafı” notu eklendi. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesi ve esir anlaşmasını reddettiği, Genelkurmay Başkanı Zamir’in de karşı olmasına rağmen Netanyahu’nun emrini yerine getirdiği vurgulandı.

Esirlerin hayatı tehlikede

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze’de başlattığı kara operasyonunun esirler için büyük risk taşıdığını belirtti. Açıklamada, şehirdeki farklı noktalarda tutulan esirlerin güvenliğinin her an tehlikeye girebileceği mesajı verildi.

Hamas’tan “Ron Arad” göndermesi

Yayımlanan fotoğrafta yer alan tüm esirler “Ron Arad” olarak adlandırıldı. İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Ron Arad, 1986’da Lübnan’daki bir operasyon sırasında kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştı. Hamas’ın bu benzetmeyle, esirlerin akıbetine dair sembolik bir mesaj verdiği değerlendirildi.

20/09/2025
