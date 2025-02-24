Almanya Seçimleri Türk Seçmenler Sol Partilere Yöneldi, 19 Türk Milletvekili Meclise Girdi

Almanya Seçimleri Türk Seçmenlerin Eğilimi Değişti

Almanya da Türk seçmenlerin siyasi tercihlerinde önemli değişiklikler ortaya koydu. 23 Şubat 2025’te yapılan genel seçimlerde, Türk kökenli seçmenlerin çoğunluğu, önceki seçimlere kıyasla daha fazla sol partilere yöneldi. Geleneksel olarak Türk toplumunun en fazla destek verdiği Sosyal Demokrat Parti (SPD), hâlâ Türk seçmenlerin birinci tercihi olsa da oy kaybı yaşadı. Bunun yerine, Sol Parti (Die Linke) ve Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) gibi sol eğilimli partilere yönelim arttı.

Türk Seçmenlerin Partilere Yönelimi

Türk seçmenler ağırlıklı olarak SPD’ye oy verse de, önceki yıllara göre bu partiye olan destek azaldı. Özellikle ekonomik eşitsizlik ve göç politikaları gibi konular, Türk seçmenlerin tercihlerinde belirleyici oldu.

• SPD (%16) → Türk seçmenlerin hâlâ en fazla oy verdiği parti oldu, ancak önceki seçimlere göre oy kaybetti.

• Sol Parti (Die Linke) ve BSW (%8,5 ve %4,7) → Türk seçmenler, sosyal adalet ve göçmen hakları konusunda daha radikal politikalar sunduğu için bu partilere yöneldi.

• Yeşiller (%13,5) → Çevre politikalarıyla dikkat çeken Yeşiller, bazı Türk seçmenlerin desteğini alsa da büyük bir sıçrama yaşanmadı.

• CDU/CSU (%29) ve AfD (%19,5) → Türk kökenli seçmenler arasında en az destek bulan partiler oldu. Özellikle AfD’nin göçmen karşıtı söylemleri, bu partinin Türk seçmenler tarafından neredeyse tamamen dışlanmasına neden oldu.

Türk Seçmenlerin Sol Partilere Yönelmesinin Nedenleri

Almanya seçimleri, Türk toplumunda yeni bir siyasi yönelimin sinyallerini verdi. Türk seçmenlerin sol partilere yönelmesinin birkaç nedeni bulunuyor:

1. Sosyal haklar ve ekonomik eşitlik talepleri → SPD, Sol Parti ve BSW, işçi hakları, sosyal yardımlar ve ekonomik reformlar konusunda vaatler sundu.

2. Göçmen politikaları → CDU/CSU ve özellikle AfD’nin göç karşıtı söylemleri, Türk seçmenlerin sağ partilere yönelmesini engelledi.

3. SPD’ye duyulan hayal kırıklığı → SPD, Türk seçmenlerin geleneksel tercihi olmasına rağmen, bazı politikaları yetersiz bulunduğundan yeni sol partilere yönelim arttı.

4. Yeşiller’in sınırlı etkisi → Yeşiller’in çevre odaklı politikaları bazı Türk seçmenleri çekse de, ekonomik konulardaki duruşları nedeniyle büyük bir oy artışı yaşanmadı.

19 Türk Kökenli Milletvekili Mecliste

Bu seçimlerde 19 Türk kökenli milletvekili Federal Meclis’e (Bundestag) girdi. Partilere göre dağılım şu şekilde oldu:

• SPD: 7 milletvekili

• Sol Parti (Die Linke): 7 milletvekili

• Yeşiller: 2 milletvekili

• CDU: 2 milletvekili

• CSU: 1 milletvekili

Seçilen Türk Kökenli Milletvekilleri ve Partileri

SPD (Sosyal Demokrat Parti):

• Hakan Demir

• Metin Hakverdi

• Macit Karaahmetoğlu

• Mahmut Özdemir

• Aydan Özoğuz

• Derya Türk-Nachbaur

• Serdar Yüksel

Sol Parti (Die Linke):

• Gökay Akbulut

• Ateş Gürpınar

• Ferat Koçak

• Cansın Köktürk

• Cansu Özdemir

• Cem Hamit İnce

• Mirze Edis

Yeşiller (Bündnis 90/Die Grünen):

• Ayşe Asar

• Filiz Polat

CDU (Hristiyan Demokrat Birlik Partisi):

• Serap Güler

• Tijen Ataoğlu

CSU (Hristiyan Sosyal Birlik Partisi):

• Hülya Düber

Bu rakam, Türk kökenlilerin Almanya siyasetinde giderek daha fazla yer aldığını ve farklı siyasi partilerde temsil edildiğini gösteriyor.

Almanya seçimleri, Türk seçmenler açısından değerlendirildiğinde, göçmen dostu politikalar ve sosyal adalet vurgusu yapan partilerin öne çıktığını gösteriyor. SPD hâlâ en çok Türk oyunu alan parti olsa da, oy kaybı yaşadı ve yerini daha radikal sol partilere bıraktı.

Şimdi gözler, Türk kökenli siyasetçilerin Almanya parlamentosundaki çalışmalarına ve bu yeni siyasi dengelerin ülkedeki göçmen politikalarına nasıl etki edeceğine çevrildi.