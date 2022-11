Avrupa’nın En İyi Tren Garları Açıklandı

Avrupa Tren İstasyonu Endeksi, Avrupa’daki en iyi tren istasyonlarını gösteriyor. 2022’de Avrupa’nın en iyi tren istasyonu olarak Zürih seçildi.

Gecikmeler, tren iptalleri ve aktarmalar daha uzun bekleme sürelerine neden oluyorsa, istasyon çevresi daha da önemli hale geliyor. ABD tüketiciyi koruma kuruluşu Tüketici Seçimi Merkezi, Avrupa’daki en iyi on tren istasyonunu belirleyen “ Avrupa Tren İstasyonu Endeksi”ni üçüncü kez yayınladı.

50 büyük Avrupa tren istasyonunun altyapısı incelendi. Restoran ve mağaza sayısı, yerel toplu taşıma bağlantısı ve internet erişimi gibi kriterler sıralamada rol oynadı. Asansör sayısı, tekerlekli sandalye kullanıcıları için engelsiz erişim ve tabelalar da incelendi. Endekste rol oynayan diğer kriterler ise yolcu sayısı, ulusal ve uluslararası bağlantı sayısı, birinci sınıf dinlenme salonlarının mevcudiyeti ve araç paylaşımı seçenekleri oldu.

Avrupa’nın En İyi 10 Tren İstasyonu;

1. sıra: Zürih ana istasyonu (İsviçre)

Sıralamaya göre, Tüketici Seçimi Merkezi’ne göre İsviçre’nin Zürih metropolündeki ana tren istasyonu, “istasyon en fazla uluslararası ve ulusal bağlantıya sahip olmasa da” Avrupa’nın en iyi tren istasyonu seçildi. Zürih tren istasyonunda tren yolcularının seçebileceği çok sayıda mağaza ve büfenin (100) yanı sıra restoranlar ve paket servis seçenekleri (59) bulunmakta. Gar, 100 üzerinden 93 puan aldı.

2. sıra: Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Münih Hauptbahnhof, Berlin Hauptbahnhof (Almanya), Milano Centrale (İtalya) ve Amsterdam Centraal (Hollanda)

Avrupa’nın en iyi tren istasyonlarının ikinci sırasını, toplam 91 puanla beş tren istasyonu paylaşıyor. Frankfurt, Münih ve Berlin ile üç Alman ana tren istasyonu podyuma çıkıyor.

3. sıra: Paris Gare de Lyon (Fransa)

Paris tren istasyonu Gare de Lyon, 81 puanla genel sıralamada üçüncü sırada yer alıyor.

4. sıra: Roma Termini (İtalya) ve Hannover Hauptbahnhof (Almanya)

Bu yılki endekste dördüncü sıra da iki kez işgal edildi. Almanya’dan Hannover’in ana istasyonu, yine 78 puan toplayan İtalyan Roma Termini ile paylaştığı dördüncü sırayı aldı.

5. sıra: Düsseldorf Merkez İstasyonu

Düsseldorf’un ana tren istasyonu, 76 puanlık toplam puanla Avrupa’daki en iyi on tren istasyonunun (beş yerde) en altında. Buradaki yıllık ortalama yolcu hacmi 89,8 milyon kişi.

İlk 5 ve 10’a ek olarak, bir dizi başka büyük tren istasyonu da ayrıntılı olarak incelendi. Listenin son sıraları ise şöyle oluştu;

42. sıra: Berlin Zoo (Almanya), 43 puan

43. sıra: Roma Tiburtina (İtalya), 41 puan

44. sıra: Oslo Sentralstasjon (Norveç), 40 puan

45. sıra: Gare Saint-Lazare in Paris (Fransa), 38 puan

46. sıra : Berlin Alexanderplatz (Almanya), 36 puan

47. sıra: Helsingin Päärautatieasema in Helsinki (Finlandiya), 33 puan

48. sıra: Châtelet–Les Halles in Paris (Fransa), 33 puan

49. sıra: London Waterloo (İngiltere), 28 puan

50. sıra: Firenze Santa Maria Novella, Floransa (İtalya), 23 puan

51. sıra: Haussmann–Saint-Lazare, Paris (Fransa), 23 puan

İsviçre’nin En İyi Kayak Merkezleri: Top 5

Mutlaka Görmeniz Gereken En Güzel Opera Binaları

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn