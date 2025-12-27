Napoli’de kalabalık caddede korku dolu anlar

İtalya’nın Napoli kentinde, yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı Via Toledo’da yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Roma çevresinden Napoli’ye gelen 22 ve 25 yaşlarındaki iki genç kadın turist, bir binanın saçak bölümünden aniden kopan moloz parçalarının isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay, Santo Stefano günü nedeniyle son derece kalabalık olan caddede paniğe neden oldu.

Napoli’de iki turist hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından yaralanan iki genç kadın, hemen yakındaki Pellegrini Hastanesi’ne götürüldü. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki turistin kafa derisinde yırtık ve ezilme şeklinde bir yara oluştu ve tedbir amaçlı tomografi çekileceği bildirildi. 25 yaşındaki turistin ise vücuduna küçük moloz parçalarının isabet ettiği belirtildi.

Hayati tehlike yok

Hastanede yapılan kontrollerin ardından iki turistin de hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. 22 yaşındaki kadına 10 gün, 25 yaşındaki kadına ise 3 gün istirahat raporu verildi. Her iki yaralı da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi

Yaşanan olay, caddede bulunan vatandaşlar ve turistler arasında kısa süreli korkuya yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın saçak bölümünü güvenli hale getirmek için çalışma başlatırken, İtalyan Devlet Polisi ve belediye zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Bu olay ilk değil

Olayla ilgili değerlendirmede bulunan İtalyan milletvekili Francesco Emilio Borrelli, yaşananları “kıl payı atlatılmış bir trajedi” olarak nitelendirdi. Borrelli, Via Toledo’nun daha önce de benzer olaylara sahne olduğunu hatırlatarak, 2014 yılında Galleria Umberto’da bir saçak parçasının kopması sonucu Salvatore Giordano’nun hayatını kaybettiğini anımsattı.

“Binalar acilen güvenli hale getirilmeli”

Borrelli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Via Toledo artık kırık ve bozuk zemin nedeniyle adeta bir mayın tarlasına dönmüş durumda. Daha önce de saçak kopmaları yaşandı ve sonuçları çok daha ağır oldu. Binaların derhal güvenli hale getirilmesi şart. Bakım yapılmaması nedeniyle insanların hayatını riske atanlar cezasız kalmamalı.”

