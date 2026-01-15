FutbolEn Son HaberlerSporTürkiyeVideo

Operasyonda Ümit Karan gözaltında

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda eski futbolcu Ümit Karan ve voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı

Ümit Karan havalimanında gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. O isimler arasında Voleybolcu Derya Çayırgan’ın olduğu öğrenildi. Diğer isimlerin ise uyuşturucu satışı yapan kişiler olduğu öğrenildi.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aralarında milli voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü ‘uyuşturucu’ soruşturması sürüyor.

Rezan Epözdemir tahliye edildi

Soruşturma kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekiplerince gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.

Karan’ın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

