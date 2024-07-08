ABD’de Demokratlar Joe Biden’ın durumunu tartışıyor

Başkan Joe Biden, Pazar günü partisinin adaylığının geleceği hakkında tartıştığı bir ortamda, sıkıntılı geçen yeniden seçilme çabalarını canlandırmaya çalıştı.

Başkanın geçen haftaki duraksayan tartışma performansı, aday olma konusundaki fiziksel ve zihinsel kapasitesi hakkında ciddi sorular ortaya çıkardı. Cuma günü ABC ile yapılan bir ana zaman röportajı, kampanyasının geleceği hakkında daha fazla spekülasyona yol açtı.

Belirsizlik ortamında Biden, Pazar günü kritik bir eyalet olan Pensilvanya’da iki kampanya etkinliğinde göründü.

Ancak bu çabalar, başkanın Demokrat arkadaşlarının 81 yaşındaki Biden’ı listenin başında tutmanın risklerini ve ödüllerini tartmasını engellemedi. Pazar öğleden sonra, Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakeem Jeffries, üst düzey Demokrat milletvekilleriyle Biden’ın adaylığı hakkında tartışmaların da yer aldığı bildirilen bir toplantı düzenledi.

BBC’nin ABD haber ortağı CBS’ye göre, görüşmeye katılanlardan dördü Biden’ın çekilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. Kaynaklar, en az üç kişinin Kasım ayındaki şansları konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Hafta sonu bazı üst düzey Demokrat isimler de televizyon röportajlarında duruşlarını dile getirerek şu soruyu yanıtlamayı amaçladılar: Biden’a bağlı kalmak mı yoksa onu geride bırakmak mı daha riskli? Bazıları, Biden’ın görevde kalması durumunda partinin Kasım ayında Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayabileceğini söylerken, diğerleri ise onun yerine geçecek kişinin çok sayıda bilinmezlikle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Demokratlar Joe Biden hakkında endişeli

Biden’ın felaket niteliğindeki tartışma performansının yarattığı olumsuzluklar ortasında, başkandan kenara çekilmesini istemek, anında bir rahatlama sağlayabilir.

Başkanın açık destekçileri de dahil olmak üzere bazı Demokratlar, onun yaşı ve zihinsel keskinliğiyle ilgili endişelerin üstesinden gelinmesinin zorlaştığını öne sürerek aynı şeyi söyledi.

Kaliforniya Temsilcisi Adam Schiff Pazar günü yaptığı açıklamada, tartışmanın “Amerikan halkı arasında, başkanın Donald Trump’ı yenecek güce sahip olup olmadığı konusunda haklı olarak sorular uyandırdığını” söyledi.

Schiff, NBC News’e verdiği röportajda Biden’ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söylemekten kaçındı; bu, şu ana kadar beş Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tarafından kamuoyuna açıklanmış bir tutumdu.

Bunun yerine Schiff, ona “mesafeli ve objektif” insanlardan tavsiye almasını ve kendisinin aday olmak için en iyi aday olup olmadığına karar vermesini tavsiye etti.

“Joe Biden’ın inanılmaz sicili ve Donald Trump’ın korkunç sicili göz önüne alındığında, [Biden] Donald Trump’la yerin dibine girmeli,” dedi Schiff. “Hiç de yakın olmamalı ve yakın olmasının tek bir nedeni var, o da başkanın yaşı.”

Biden 81 yaşında, Trump ise 78 yaşına yeni girdi. Her iki adayın yaşları da seçmenler arasında giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geldi.

Solda, anketler bazı seçmenlerin Biden’a olan inancını kaybettiğini gösteriyor. Cuma günü yayınlanan bir Wall Street Journal anketinde, Demokratların %86’sı Biden’ı destekleyeceğini söyledi, Şubat ayındaki %93’ten düşüş.

Başka bir aday diğer alanlarda da temiz bir sayfa açabilir. Bu Demokrat panik dalgasından önce, Biden seçmenlerden ABD ekonomisi ve ülkenin güney sınırındaki göçmen kriziyle başa çıkma biçimi de dahil olmak üzere çeşitli politika cephelerinde eleştiri alıyordu.

Başkan, İsrail’in Gazze’deki savaşına verdiği yanıta karşı çıkan ilerici seçmenlerin kaçma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Direnişleri, Şubat ayındaki ön seçimde Michigan’da – kritik bir salıncak eyaletinde – 100.000’den fazla oya mal oldu.

Eski Ohio Temsilcisi Tim Ryan, Pazar günü Fox News’e verdiği röportajda, “Biden biletinin herkesi aşağı çekeceğini” söyledi. “Bugün veya yarın, bu hafta içinde, üyeler geri döndüklerinde bunun onlar için sürdürülemez olabileceği yönünde önemli miktarda baskı göreceğinizi düşünüyorum.”

Joe Biden seçim için bir risk mi?

Bazı Demokrat liderlere göre, Biden’ı kaybetmenin getireceği faydalar, yaklaşan riskler nedeniyle gölgede kalabilir.

Başkan kenara çekilirse, sonrasında ne olacağı belirsizliğini koruyor: Biden’ın yerini kim alacak ve nasıl? Ve bu aday Trump’a karşı nasıl bir performans gösterecek?

Ve son günlerde Biden’ın bazı müttefikleri, Biden’ın kanıtlanmış bir başarı olduğunu savunarak yeni bir yol çizmenin tehlikelerine vurgu yaptılar.

“Biden yaşlı,” dedi 82 yaşındaki Vermont Senatörü Bernie Sanders Pazar günü CBS News’de. “Bir zamanlar olduğu kadar açık sözlü değil. Keşke Air Force One’da merdivenlerden atlayabilseydi. Atlayamıyor. Odaklanmamız gereken şey politikadır – bu ülkedeki insanların büyük çoğunluğuna fayda sağlayan ve sağlayacak olan politikalar.”

Hafta sonunu başkanlık seçimlerine aday olarak geçiren Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da Cumartesi günü Pensilvanya’nın Doylestown kentinde düzenlenen bir mitingde aynı şeyi söyledi.

Newsom, “Bu adaylığı destekleme açısından ilerlemenin önüne geçen varsayımsallıktır,” dedi. “Tam da diğer partinin bizim olmamızı istediği yer, bu iç kavgayı yaşıyoruz ve bunun son derece faydasız olduğunu düşünüyorum.”

Biden’ın kamuoyundaki destekçileri, onun yerine başkasının getirilmesinin, rakiplerinin parti kaosuna sürüklendiğini iddia edebilecek Trump’ın Cumhuriyetçileri için doğrudan bir fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Michigan Temsilcisi Debbie Dingell Pazar günü CNN’de “Bunun hakkında konuşmayı bırakmalıyız,” dedi. “Bir hafta geçirdik. Cumhuriyetçiler harika vakit geçiriyor. Yani, Donald Trump ve performansı hakkında konuşmaya geri dönmemiz gerekiyor.”

Harris’i tutmanın orta yolu mu?

Bu haftanın başlarında, eski Ohio Milletvekili Tim Ryan olası bir yedek adayı ortaya koydu: Biden’ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris.

“En iyi yolumuzun Kamala Harris olduğuna inanıyorum,” diye yazdı Newsweek için yazdığı bir köşe yazısında. “Harris’in adaylığının, geçen gece gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz Joe Biden’dan daha büyük bir risk olduğunu söyleyenler gerçeklikte yaşamıyorlar.”

Her ne kadar Biden’a yalnızca sadık bir destek göstermiş olsa da, 59 yaşındaki Harris’in Biden’ın yerine geçmesi fikri son günlerde ivme kazanmaya başladı.

Kongre üyesi Adam Schiff’in Pazar sabahı verdiği röportajda, Harris’in Trump’a karşı “ezici bir çoğunlukla” kazanabileceğini söyledi.

Başkan yardımcısı ve 2020 Demokrat Parti adayı olarak destekçileri, onun kampanya konusunda deneyimli olduğunu ve Demokrat kuruluş ve onun bağış toplayıcıları tarafından tanındığını söylüyor.

Harris “işini biliyor” dedi eski Demokrat Ulusal Komitesi başkanı Donna Brazile Pazar günü ABC’de. “Kongreye seçilen ve Biden-Harris destekçisi olan delegelerden Kamala Harris’i atlamalarını istemek… siyasi suistimal olurdu.”

Ancak onu destekçileri için çekici kılan şey aynı zamanda bir sorun da olabilir: Yaş, seçmenlerin Biden’a karşı tek şikayeti değil ve yönetimin politika tercihleriyle ilgili yükü Harris’e de uzanabilir.



Virginia Demokrat Senatörü Mark Warner’ın, ABD Başkanı Joe Biden‘ın yarıştan çekilmesi için diğer senatörlerle konuştu ileri sürüldü.

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