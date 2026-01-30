Pep Guardiola’dan Filistin’e destek

Pep Guardiola’dan Filistin vurgusu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde alınan 2-0’lık Galatasaray galibiyetinin ardından soluğu doğduğu Barselona kentinde aldı.

Barselona’daki ‘ACT x PALESTINE’ yardım etkinliğinde Gazzeli çocuklar için konuşan Pep Guardiola şunları söyledi:

“İyi akşamlar, Selam Aleyküm!

Enkazın arasında “Annem nerede?” diye yalvararak kendini kayda alan bir çocuk gördüm ve hâlâ [annesine ne olduğunu] bilmiyor. Ve hep şunu düşünüyorum: Çocuklar ne düşünüyor olmalı?

Bence onları yalnız, terk edilmiş halde bıraktık. Hep onların ‘Neredesiniz? Gelin bize yardım edin.’ dediklerini hayal ediyorum. Ve şimdiye kadar, hatta şimdi bile bunu yapmadık.”

Filistin için bağış toplama etkinliğine katılan Pep Guardiola:

“Bugün Barselona’da; mültecileri karşılama, savaşa hayır deme ve yakın zamanda gerçekleştirilen yardım filosu gibi pek çok şeyin hayata geçirildiği bir yerdeyiz.

1938’de bombalandığımız Barselona’da olduğu gibi, bugün de Londra’da ve Paris’te olduğu gibi, dünyanın karşısına çıkıp açıkça en zayıfların yanında durduğumuzu gösteriyoruz.

Bugün onlar Filistin’deler. Ama sadece Filistin’de değil, tüm davalarda. Bu Filistin için bir manifestodur ve bu insanlık için bir manifestodur!”

Guardiola’dan göz yaşartan konuşma – Video