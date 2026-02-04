ABD-İran hattında çift cepheli gerilim! İHA krizi ve diplomasi trafiği aynı anda

ABD ile İran arasında artan askeri gerilim ve eş zamanlı diplomasi trafiği sürerken, Umman Denizi’ndeki İHA krizi yeni bir boyut kazandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın İran’a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamasının ardından İran medyası, söz konusu İHA’nın görevini tamamladığını ve iletişimin sonradan kesildiğini öne sürdü. Taraflardan gelen açıklamalar, cuma günü yapılması beklenen görüşmeler öncesinde tansiyonun yüksek seyrettiğini gösterdi.

İran: Keşif yasal ve rutindi

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ismi açıklanmayan askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Şahid-129 tipi İHA’nın uluslararası sularda “rutin ve yasal” bir keşif görevi yürüttüğünü bildirdi. Haberde, İHA’nın görev sırasında elde ettiği görüntüleri üsse başarıyla ilettiği, ardından ise araçla bağlantının kesildiği ifade edildi. Yetkililer, bağlantı kaybının nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını ve detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

CENTCOM: İHA gemiye yaklaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise daha önce yaptığı açıklamada, Umman Denizi’nde seyreden USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran’a ait bir insansız hava aracının “meşru müdafaa” kapsamında düşürüldüğünü duyurmuştu.

Görüşmeler Umman’a mı taşındı?

Öte yandan ABD ile İran arasında yapılması planlanan görüşmelere ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Axios’un ismini açıklamak istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran’ın müzakere formatı ve görüşme yeri konusunda değişiklik talep ettiği öne sürüldü. Haberde, 6 Şubat Cuma günü İstanbul’da yapılacağı iddia edilen görüşmelerin İran’ın isteği üzerine Umman’a taşındığı ve ABD’nin bu talebi kabul ettiği belirtildi.

İran’ın müzakerelerin yalnızca ABD ile ikili formatta yürütülmesini istediği, bunun nedeninin ise görüşmeleri nükleer başlıkla sınırlı tutmak ve füze programı ile bölgesel vekil güçler gibi konuların gündeme gelmesini engellemek olduğu iddia edildi.

Trump: İran müzakere ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada İran’la müzakere sürecinin sürdüğünü belirterek, “Şu anda onlarla müzakere ediyoruz” dedi. Trump, görüşmelerin nerede yapılacağına ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın diplomasiye hazır olduğunu ancak baskı ve tehdit altında müzakerenin mümkün olmadığını söylemişti.

