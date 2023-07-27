Nijer’de ordu Cumhurbaşkanı Bazoum’u devirerek yönetime el koydu. / Nijer’de Darbe: Bazoum Devrildi

Kendilerine “Vatanı Koruma Ulusal Konseyi” ismini veren bir grup asker devlet televizyonunda yayınlanan videoda darbe bildirisi okudu.

kendisini darbecilerin sözcüsü Albay Binbaşı Amadou Abdramane olarak tanıtan asker yaptığı konuşmada “7. Cumhuriyet’ten doğan tüm kurumlar askıya alındı. Bakanlıkların genel sekreterleri güncel olaylarla ilgilenecek, savunma ve güvenlik güçleri durumu düzenleyecek” dedi.

Dünyaya da seslenen Abdramane “Tüm dış ortaklardan müdahale etmemelerini istiyoruz” dedi.

Öte yandan Nijer’de darbe sonrası kara ve hava sınırları kapatıldı.

Bugünden itibaren, bir sonraki duyuruya kadar bölge genelinde 22:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Darbeciler girişimi ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik ve güvenlik durumuyla gerekçelendiriyor.

Nijer’de Darbe. Devlet Başkanı Tutuklandı

Devlet Başkanı Mohamed Bazoum konutuna girişinde tutuklandı. 1960’taki bağımsızlıktan bu yana, Nijer’de dört askeri darbe ve çok sayıda darbe girişimi oldu. Komşu ülkeler Mali ve Burkina Faso’da askeri cuntalar, son yıllarda gerçekleşen dört askeri darbenin ardından iktidarda.

Başkent Niamey’de cumhurbaşkanının serbest bırakılması için gösteri yapan halk, darbecilerin uyarı ateşleriyle uzaklaştırıldı.

Darbe girişimi uluslararası alanda hızla kınandı. Batı Afrika Ekonomik Birliği ECOWAS, darbecilere Cumhurbaşkanı’nı derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

Nijer, cihatçı terörizmin yayılmaya devam ettiği Sahel’de terörle mücadelede stratejik ortak olarak görülüyor.

Ayrıca, komşu Mali’deki askeri cunta giderek daha fazla batılı ortağı uzaklaştırdığı ve Rus paralı asker grubu Wagner ile işbirliği yaptığı için batılı ülkeler durumdan daha da endişeli.

Mali’nin başkenti Bamako’daki CDU bağlantılı Konrad Adenauer Vakfı’nın Sahel başkanı Ulf Laessing için darbe bir felaket.

Uzman, “Başkan Bazoum artık güç mücadelesini kaybetti. Tabii ki bu, Sahel’de bir istikrar çıpası olarak Nijer’e tamamen güvenen batılı devletlerin suratına bir tokat” dedi.

Afrika’nın En Mutlu Ülkesi: Mauritius

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

