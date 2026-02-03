Epstein dosyaları ne anlatıyor

Jeffrey Epstein dosyaları Epstein’in cezaevi süreci, ölümüne dair kayıtlar ve yüksek profilli isimlerle olan yazışmaları içeriyor.

ABD’de geçen yıl yürürlüğe giren yasa kapsamında, Jeffrey Epstein soruşturmasına ait tüm belgelerin 19 Aralık 2025’e kadar açıklanması gerekiyordu. Bu yükümlülük doğrultusunda ABD Adalet Bakanlığı, altı haftalık gecikmenin ardından Epstein dosyalarının şimdiye kadarki en kapsamlı bölümünü kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan arşiv, Epstein’in cezaevi süreci, ölümüne dair kayıtlar ve yüksek profilli isimlerle olan yazışmaları içeriyor.

Üç milyon sayfa belge, binlerce video ve fotoğraf

Cuma günü yayımlanan belgeler arasında yaklaşık üç milyon sayfa doküman, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video bulunuyor. Belgeler, Epstein’in hapiste bulunduğu döneme ait psikolojik değerlendirme raporlarını, cezaevi koşullarını ve 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin ayrıntıları kapsıyor.

Dosyalarda ayrıca, Epstein’in suç ortağı ve eski kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell hakkında yürütülen soruşturmaya ait kayıtlar da yer alıyor. Maxwell, reşit olmayan kızların pazarlanmasına yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

Epstein’in geçmişi ve ölümü

Epstein, 2008 yılında Florida’da savcılarla yaptığı tartışmalı bir savunma anlaşmasının ardından 14 yaşındaki bir kızdan cinsel ilişki talep etmekten hüküm giymişti.

2019 yılında ise hakkında açılan geniş çaplı bir seks kaçakçılığı davası kapsamında tutuklu bulunduğu New York’taki cezaevinde hayatını kaybetti.

Belgelerde Donald Trump’ın adı yüzlerce kez geçiyor

BBC’nin haberine göre yeni yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın adı yüzlerce kez yer alıyor. Trump, Epstein ile geçmişte bir arkadaşlığı olduğunu kabul etmiş ancak bu ilişkinin yıllar önce sona erdiğini ve Epstein’in suçları hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını defalarca dile getirmişti.

Dosyalar arasında, FBI’a yapılan doğrulanmamış ihbarların derlendiği listeler de bulunuyor. Bu listelerde Trump ve başka yüksek profilli isimler hakkında ileri sürülen çok sayıda iddia yer alsa da bunların büyük bölümünün kanıta dayanmadığı belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı, belgelerle birlikte yayımlanan açıklamada, “Belgelerden bazıları Başkan Trump aleyhinde 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a sunulan gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içermektedir” ifadelerine yer verdi.

Britanya elitleriyle yazışmalar

Yayımlanan e-postalar, Epstein’in Britanya’nın üst düzey çevreleriyle olan temaslarına da ışık tutuyor. Belgelerde, “Dük” olarak anılan ve Andrew Mountbatten-Windsor olduğu düşünülen bir kişiyle yapılan yazışmalar bulunuyor.

Bu e-postalarda Buckingham Sarayı’nda “yüksek mahremiyetli” bir akşam yemeğinden söz edilirken, Epstein’in York Dükü’nü 26 yaşındaki Rus bir kadınla tanıştırmayı teklif ettiği mesajlar da yer alıyor. Söz konusu yazışmaların, Epstein’in 2008’deki mahkûmiyetinden iki yıl sonra gerçekleştiği görülüyor.

Sarah Ferguson ve Lord Mandelson yazışmaları

Belgelerde ayrıca York Düşesi Sarah Ferguson ile Epstein arasında geçen e-postalar da bulunuyor. Nisan 2009 tarihli bir mesajda Ferguson’un Epstein’den “sevgili, muhteşem ve özel arkadaşım Jeffrey” diye bahsettiği görülüyor. Bu yazışmaların, Epstein’in hâlâ ev hapsinde olduğu dönemde gerçekleştiği belirtiliyor.

Dosyalarda yer alan bir diğer dikkat çekici bölüm ise İngiliz siyasetçi Lord Peter Mandelson’a yapılan ödemeler. Belgeler, Epstein’in Mandelson’a 2003–2004 yılları arasında toplam 75 bin dolar gönderdiğini ortaya koyuyor. Mandelson, söz konusu ödemeleri hatırlamadığını belirterek, iddiaları kendisinin araştıracağını açıkladı ve İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti.

Elon Musk ve Bill Gates iddiaları

Yeni belgelerde Elon Musk ile Epstein arasında geçen e-postalar da yer alıyor. Yazışmalarda Musk’ın Epstein’in adasına olası ziyaretleri sorduğu görülse de Musk’ın adaya gittiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor

Öte yandan Bill Gates hakkında ortaya atılan bazı iddialar, Gates’in sözcüsü tarafından “tamamen saçma ve asılsız” olarak nitelendirildi. Sözcü, belgelerin Epstein’in Gates ile ilişki kurma çabalarının başarısızlığını yansıttığını savundu.

Tüm belgeler yayımlandı mı?

ABD Adalet Bakanlığı, belge inceleme sürecinin “sona yaklaştığını” savunsa da Demokrat Kongre üyeleri yaklaşık 2,5 milyon belgenin hâlâ açıklanmadığını ileri sürüyor. Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası’nın mimarlarından Kongre Üyesi Ro Khanna, yayımlanmayan belgelerin neden saklandığının netleşmesi gerektiğini belirtti.