Dehşet: Evden 5’i Çocuk 8 Ceset Çıktı

Utah eyaletine bağlı Enoch kentindeki bir evde beşi çocuk sekiz kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

Eyaletin güneyindeki Enoch şehrinden yapılan açıklamada, cesedi bulunanlardan beşinin reşit olmadığı belirtildi. Polis, ölülerde kurşun yaraları olduğunu söyledi.

Basında çıkan haberlere göre ölenler aynı aileden.

Polis, bölge halkına yönelik bir tehdit ya da şüphelinin bulunmadığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kurbanların kimlikleriyle ilgili paylaşılmadı.

Utah Valisi Spencer Cox, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bölgedeki “anlamsız şiddetten” etkilenen herkesin yanında olduklarını vurgulayarak, “Lütfen Enoch topluluğuna dualarınızda yer verin” ifadesini kullandı.

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