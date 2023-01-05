Eski Papa Benedict Defnediliyor

2013’te istifa ederek emekli olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Papa 16. Benedictus, Vatikan’da düzenlenen büyük bir cenaze töreni ile defnediliyor.

Eski Papa için San Pietro Meydanı’nda düzenlenen cenaze törenini şimdiki Papa Francis yönetti. 16. Benedictus’un yüz yıllardır istifa eden ilk papa olması nedeniyle bugünkü cenaze töreninde de modern zamanlarda ilk kez görevdeki bir papa selefinin cenaze merasimine liderlik etmiş oldu.

Benedict için meydana yaklaşık 50 bin kişi toplandı. Papa 2. John Paul’ün 2005’teki cenaze törenine göre katılım çok düşük kaldı. 16. Benedictus papalık makamından ayrıldıktan sonra hayatını kaybettiği için nispeten daha sade bir törenle uğurlandı.

Cenazeye yalnızca Vatikan’ın içinde yer aldığı İtalya ile eski papanın memleketi Almanya’dan heyetler resmi olarak davet edildi. Öte yandan İspanya Kraliçesi Sofia, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçesi Mathilde ile Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya gibi ülkelerden devlet liderleri de özel sıfatla törene katıldı.

Papa Benedict Vatikan’a Gömülecek

Benedict’in naaşı tören sonrası Vatikan’daki San Pietro Bazilikası’nın alt katındaki mezar odalarından birine gömülecek. Naaş geleneklere göre özel şerit ve mühürlerle kapatılacak olan iç içe 3 ayrı tabuta konulacak. Tabuta, 16. Benedictus döneminde basılan para ve madalyalar, eski papanın palyumları ve hayatını anlatan bir metin de yerleştirilecek.

Vatikan’ın açıkladığı rakamlara göre eski papanın katafalkını 3 günde yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni’ye göre, ayine yaklaşık 130 kardinal katıldı.

Cenaze töreni görevdeki Papa Francis tarafından yönetildi. Ayin, bir papa için geleneksel bir cenaze törenine kıyasla biraz değiştirildi. Ağıt çoğunlukla Latince yapıldı, ancak şefaatler Almanca da dahil olmak üzere birçok dilde yapıldı.

Papa Francis, vaazında selefine çok az doğrudan atıfta bulundu. Öncelikle Tanrı’ya bağlılıktan ve güvenmekten bahsetti. Arjantinli papa konuşmasının sonunda şöyle dedi: “Benedict, sen damadın sadık dostu, onun sesini nihayet ve sonsuza dek duyduğunda sevincin tam olsun!”

İsa, Katolik Kilisesi’nde genellikle damat olarak anılır. İlk kez görevdeki bir papa, selefinin cenaze törenine başkanlık etti.

2005’te 78 yaşındayken papalığa seçilen 16. Benedictus, 2013’te ilerleyen yaşı nedeniyle yönetim kapasitesinin düştüğü gerekçesiyle istifa kararı almıştı. Bu kararla, papaların ölene kadar görevde kalma geleneğini 600 yıldır bozan ilk kişi olarak tarihe geçmişti.

Ukrayna’dan Papa Francis’e tepki

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