Donald Trump’tan işçiye küfür

Donald Trump tutulamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni yıla girer girmez Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırtmış, Küba, Kolombiya, Meksika, Danimarka ve Grönland’ı da tehdit etmişti.

Başkan Trump sert üslubunu ülke içerisinde de sürdürmeye kararlı.

ABD Başkanı, Ford fabrikasını ziyareti sırasında kendisine “Pedofili koruyucusu” diye bağıran bir işçiye “S..tir git” dedi.

Trump adının geçtiği, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’a dair Adalet Bakanlığı dosyalarını kapattırmıştı.

Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada İletişim Direktörü Steven Cheung, işçinin “çılgın gibi davrandığını, öfke nöbetiyle hakaretler savurduğunu” ve Trump’ın tepkisinin “uygun ve net” olduğunu söyledi.

Trump’ın işgal edeceğini söylediği Grönland ile ilgili ise bir gazeteciyle geçen diyaloğu dikkat çekti:

Gazeteci: Grönland Başbakanı bugün ‘Danimarka safında olmayı tercih ediyoruz’ dedi.

Trump: Kim dedi?

Gazeteci: Grönland Başbakanı

Trump: O onun sorunu. Aynı görüşte değilim. Kim olduğunu bilmiyorum. Kimin nesi olduğunu bile bilmiyorum. Ve bu laf ona büyük sıkıntı olacak.

