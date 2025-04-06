Amerika’da Trump ve Musk Protestoları Büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde halk, Başkan Donald Trump‘ın ekonomi, göçmenlik ve insan haklarına dair politikalarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıktı. “Hands Off!” (Ellerinizi Çekin!) sloganıyla düzenlenen gösteriler, son dönemin en büyük muhalif hareketi haline gelirken, 50 eyalette 1200’den fazla noktada eylemler gerçekleşti.

Başkent Washington’daki Ulusal Meydan’dan New York sokaklarına, Boston Common’dan Seattle’ın Space Needle meydanına kadar binlerce kişi, hükümetin uygulamalarına tepkisini dile getirdi.

Hedefte Trump ve Musk Vardı

Gösterilerin odağında, Başkan Trump‘ın yanı sıra hükümet küçültme programının başına getirilen Elon Musk da vardı. Musk’ın liderliğinde oluşturulan “Devlet Verimliliği Departmanı”, binlerce federal çalışanın işine son verirken, sosyal güvenlik ofislerinin kapatılması ve sağlık fonlarının kesilmesi gibi adımlarla eleştirilerin merkezine yerleşti.

LGBTQ+ hakları savunucuları, emekli grupları, öğretmenler ve göçmen hakları savunucuları, birçok şehirde hükümet politikalarına karşı birleşti. İnsan Hakları Kampanyası Başkanı Kelley Robinson, Washington’daki mitingde yaptığı konuşmada, “Saldırılar sadece siyasi değil, aynı zamanda kişisel,” diyerek hükümetin LGBTQ+ topluluğuna yönelik kısıtlamalarına dikkat çekti.

Michelle Wu: “Bu Ülkeyi Torunlarımıza Böyle Bırakamayız”

Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, yaptığı konuşmada, göçmenlere yönelik tutumları eleştirdi ve “Çocuklarımın, büyükanne ve büyükbabaları gibi göçmenlerin potansiyel suçlu olarak görüldüğü bir dünyada büyümesini kabul edemem,” ifadelerini kullandı.

Ohio’nun Delaware County bölgesinden gelen 66 yaşındaki Roger Broom ise, “Bir zamanlar Reagan Cumhuriyetçisiydim ama artık Trump’ın politikalarını desteklemem mümkün değil. Bu hükümet şikayetlerden ibaret,” dedi.

Florida’da Trump’a Komşu Protesto

Florida’nın Palm Beach Gardens bölgesinde, Başkan Trump’ın golf kulübüne yalnızca birkaç mil uzaklıkta da eylemler vardı. Ellerinde “Ellerinizi Sosyal Güvenliğimizden Çekin” pankartları taşıyan göstericiler, sürücülerden destek alkışları topladı.

Port St. Lucie’den gelen protestocu Archer Moran, “Yapılanlar listesi o kadar uzun ki… Göreve gelmesinin üzerinden daha haftalar geçmişken bu kadar tepki oluşması tesadüf değil,” dedi.

Beyaz Saray: “Trump Sosyal Güvenliği Korumaya Kararlı”

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Başkan Trump’ın sosyal güvenlik, Medicare ve Medicaid gibi programları korumakta kararlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, Demokratların bu programlardan “yasa dışı göçmenlerin” de yararlanmasını istemesinin “Amerikan yaşlılarını felakete sürükleyeceği” savunuldu.

Yeniden Bir Kadın Yürüyüşü Mü?

Uzmanlar, bu protestoların 2017’de Trump’ın ilk döneminde düzenlenen Kadın Yürüyüşü kadar büyük bir dalgayı yeniden başlatabileceğini belirtiyor. Protestoların içeriği, sosyal güvenlikten göçmen haklarına, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Charlotte, Kuzey Carolina’da konuşan Britt Castillo, “Sistem ne kadar bozuk olursa olsun, bu şekilde düzelmez. Halkı dinlemiyorlar,” diyerek tepkisini dile getirdi.

