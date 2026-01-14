TürkiyeEn Son HaberlerVideo
İstanbul’a kar geri dönüyor
AKOM, İstanbul'da gelecek pazar-pazartesi günleri 5–10 cm kar örtüsü oluşabileceğini açıkladı
İstanbul hafta sonu donacak
Hafta sonu hava değişecek! Meteoroloji ve AKOM tarih verdi: İstanbul‘a kar yağışı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin haritasına göre, 18–19 Ocak tarihlerinde mega kentte karla karışık yağmur bekleniyor.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar ve pazartesi günü yer yer 5–10 cm kar örtüsü oluşabileceğini açıkladı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 18 ve 19 Ocak’ta Marmara ve Karadeniz Bölgesi’ne soğuk hava dalgasının geleceğini belirtti:
“İstanbul‘da gündüz sıcaklık 4 dereceye kadar düşer. Karadeniz kıyısı karla karışık yağmur, iç kesimler kar. Karla karışık yağmur görünüyor.”