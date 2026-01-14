TürkiyeEn Son HaberlerVideo

İstanbul’a kar geri dönüyor

AKOM, İstanbul'da gelecek pazar-pazartesi günleri 5–10 cm kar örtüsü oluşabileceğini açıkladı

NationalTurk NL14/01/2026
9 Bir dakikadan az
AKOM, İstanbul'da gelecek pazar-pazartesi günleri 5–10 cm kar örtüsü oluşabileceğini açıkladı

İstanbul hafta sonu donacak

Hafta sonu hava değişecek! Meteoroloji ve AKOM tarih verdi: İstanbul‘a kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin haritasına göre, 18–19 Ocak tarihlerinde mega kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar ve pazartesi günü yer yer 5–10 cm kar örtüsü oluşabileceğini açıkladı.

AKOM 1

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 18 ve 19 Ocak’ta Marmara ve Karadeniz Bölgesi’ne soğuk hava dalgasının geleceğini belirtti:

İstanbul‘da gündüz sıcaklık 4 dereceye kadar düşer. Karadeniz kıyısı karla karışık yağmur, iç kesimler kar. Karla karışık yağmur görünüyor.”

Mega kentte1987’deki kar yağışı – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL14/01/2026
9 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu