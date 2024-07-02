Hindistan’da dini ayin sırasında izdiham yaşandı

Hindistan’ın kuzeyinde bir dini toplantıda çıkan izdihamda 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’da facia yaşandı

Olay, Uttar Pradesh eyaletinin Hathras bölgesindeki bir satsangda (Hindu dini etkinliği) yaşandı.

Hathras Bölge Yargıcı Ashish Kumar, “Doktorlar bana yaklaşık 50-60 ölüm bildirdi” dedi.

Aralarında 20’den fazla kadının da bulunduğu mağdurların kimlikleri henüz belirlenemiyor.

Bay Kumar, izdihamın etkinliğin sonunda insanların ayrılması sırasında meydana geldiğini söyledi. Olayı araştırmak için üst düzey bir komite oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

“Yönetimin öncelikli odağı yaralılara ve ölenlerin yakınlarına mümkün olan her türlü yardımı sağlamaktır” dedi.

Kalabalık, Mughalgarhi köyünde Hindu tanrısı Şiva’yı kutlamak için düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Haber ajansı PTI’nin paylaştığı görüntüde, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı görülüyor.

Komşu Etah bölgesindeki yetkili Satya Prakash, “Otopsi prosedürü devam ediyor ve konu araştırılıyor” dedi.

Kaza yerinden yürek burkan görüntüler internette dolaşıyor.

Bazı videolar yaralıların pikap, tuk tuk ve hatta motosikletlerle hastanelere götürüldüğünü gösteriyordu. BBC’nin gördüğü bir klipte, yakınları yardım için çığlık atarken yerel bir hastanenin girişinde bırakılan birkaç ceset görülüyordu.

Hindistan’da dini etkinliklerde, güvenlik önlemlerine uyulmadan dar alanlarda büyük kalabalıkların toplanması nedeniyle sık sık kazalar yaşandığı bildiriliyor.

2018 yılında Hindu festivali Dusshera’nın kutlamalarını izleyen kalabalığın arasına bir trenin girmesi sonucu yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetmişti .

2013 yılında Madhya Pradesh eyaletinin orta kesiminde bir Hindu festivalinde çıkan izdihamda 115 kişi ölmüştü.

Hindistan tarihin en sıcak günlerini yaşıyor. Ülkeden neredeyse her gün ölüm haberi geliyor.

Hipokrat öneriyor: Kalp sağlığımız ve spor