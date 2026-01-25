Trump’tan “tarihi kış fırtınası” uyarısı

ABD’de kış şartları alarm seviyesine çıktı. Ülkenin farklı bölgelerinde etkisini artıran kar fırtınası nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce uçuş iptal edildi. Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina ve Virginia’ya doğru ilerleyen “tarihi kış fırtınaları” için acil durum ilanlarını onayladığını duyurdu. Trump, fırtınanın güzergâhındaki eyaletlerle temasın sürdüğünü vurgularken, federal kurumların da sahada hazırlıklarını hızlandırdığı bildirildi.

Trump: Acil durum ilanlarını onayladım

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar fırtınasına dikkat çekti. South Carolina ve Virginia eyaletleri için acil durum ilanlarını onayladığını belirten Trump, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti. Trump paylaşımında “South Carolina ve Virginia eyaletlerine doğru ilerleyen tarihi kış fırtınaları için acil durum ilanlarını onayladım.” İfadelerini kullandı.

“Tüm eyaletlerle iletişim halinde kalacağız”

Trump, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ve eyalet yetkilileriyle birlikte herkesin güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını kaydederek, destek mekanizmasının devrede olduğunu söyledi.

Trump, “Fırtınanın yolunda bulunan tüm eyaletleri izlemeye ve onlarla iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz. Güvende ve sıcak kalın” dedi.

13 binden fazla uçuş iptal edildi

Kar fırtınasının etkisini artırmasıyla birlikte ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı. Ülkede 13 binden fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

NWS uyardı: Texas’tan kuzeydoğuya sert hava

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Texas’tan ülkenin kuzeydoğusuna uzanan geniş bir hat boyunca yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların beklendiğini açıkladı. Yetkililer, bölge sakinlerine “evde kalın” uyarısı yaparken, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması çağrısında bulundu.

FEMA arama kurtarma ekiplerini teyakkuzda tuttu

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) da kış fırtınası nedeniyle hazırlık seviyesini yükseltti. FEMA’nın, federal hükümetin yaklaşık 30 arama kurtarma ekibini teyakkuz durumuna geçirdiğini duyurduğu aktarıldı. Ayrıca fırtınanın etkili olacağı bölgelere gerekli desteğin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

