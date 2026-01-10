ABD’de isyan ateşi çıktı
ABD'de, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanının bir araca ateş açarak kadın sürücüyü öldürmesi sonrası halk ayaklandı
Amerika’da iç savaş kapıda mı?
Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’nın ardından Küba, Meksika, Kolombiya’ya kafa tutup Rusya ile Çin’le gerilirken ülke içinde başlayan isyan büyüyor.
Amerika‘nın Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanının bir araca ateş açarak kadın sürücüyü öldürmesi sonrası halk ayaklandı.
Minneapolis’te, ICE ajanlarının kaldığı Canopy by Hilton otelinin önünde devam eden gürültü protestosu yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.
Kalabalık, otele girip ICE ajanlarını linç etmek istese de güvenlik görevlileri sert müdahaleyle bunu engelledi.
Halk, Eyaleti Valisi Tim Walz ve Belediye Başkanı Jacob Frey’den ICE memuru Jonathan Ross’un tutuklamasını talep etti.
Minneapolis’te Göçmen muhafaza personellerinin sert müdahalelerine tepki gösterenlere Göçmen Muhafaza personelleri (ICE) müdahale etti.
ICE personelleri sokakta yasadışı göçmenleri arayıp, durdurup belgelerini istedi. Tespit ettiklerini tutuklayıp gönderdi.
