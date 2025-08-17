Shakhtar Donetsk zorlanmadı

Shakhtar Donetsk şoku atlattı!
UEFA Avrupa Ligi’nde Samsunspor‘un rakibi olacak eşleşme olan 3. Ön Eleme Turu’nda Panathinaikos’a elenen Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’nde yenilmezliğini sürdürdü. Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-siyahlılar, Veres Rivne deplasmanında 2-0 kazanarak 3 hafta sonunda 7 puana yükseldi. 45. dakikada Yukhym Konoplia, Shakhtar Donetsk’i 1-0 öne geçirirken Vinicius Tobias, oyuna girdikten 2 dakika sonra, 62’de farkı ikiye yükseltti. Shakhtar Donetsk, 21 Ağustos’ta UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre’nin Servette takımıyla karşılaşacak.