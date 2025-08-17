AvrupaFutbolSpor

Shakhtar Donetsk zorlanmadı

Ukrayna Ligi'nde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Veres Rivne deplasmanında 2-0 kazandı

NationalTurk NL17/08/2025
8 Bir dakikadan az
Ukrayna Ligi'nde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Veres Rivne deplasmanında 2-0 kazandı
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Shakhtar Donetsk şoku atlattı!

UEFA Avrupa Ligi’nde Samsunspor‘un rakibi olacak eşleşme olan 3. Ön Eleme Turu’nda Panathinaikos’a elenen Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’nde yenilmezliğini sürdürdü. Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-siyahlılar, Veres Rivne deplasmanında 2-0 kazanarak 3 hafta sonunda 7 puana yükseldi. 45. dakikada Yukhym Konoplia, Shakhtar Donetsk’i 1-0 öne geçirirken Vinicius Tobias, oyuna girdikten 2 dakika sonra, 62’de farkı ikiye yükseltti. Shakhtar Donetsk, 21 Ağustos’ta UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre’nin Servette takımıyla karşılaşacak.

Bağlantılar
NationalTurk NL17/08/2025
8 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu