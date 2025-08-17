Alaska Zirvesinde Trump’tan sürpriz geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, zirveye girerken Putin’e “ateşkesi kabul etmezseniz ağır yaptırımlar gelecek” mesajı vermişti. Ancak toplantı sonrasında, uçakta yazdığı açıklamada “en iyi yolun doğrudan barış anlaşması” olduğunda herkesin mutabık kaldığını söyledi. Böylece, seçim kampanyasında “24 saatte çözerim” dediği Ukrayna savaşı için somut bir ateşkes talebinden vazgeçmiş oldu.

Trump eleştirildi

Toplantının detayları gizli kalsa da uzmanlar, Putin’in “sahneye geri döndüğünü” belirtiyor. Avrupa başkentleri, Trump’ın toprak tavizi vermemiş olmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Ancak eski ulusal güvenlik danışmanı Fiona Hill, Trump’ın “ateşkes olmadan çıktığını” ve bunun onu dünya sahnesinde daha zayıf gösterdiğini savundu.

Demokrat senatör Jeanne Shaheen ise “Trump, katil bir diktatörü kırmızı halıyla karşıladı ve karşılığında hiçbir şey almadı” diyerek ağır eleştiri getirdi. Senatör Jack Reed de “barış yapılmalı ama Putin’e boyun eğerek değil” dedi.

Cumhuriyetçilerin temkinli tutumu

Trump’ın müttefikleri ise daha temkinliydi. Alaska Senatörü Lisa Murkowski, “temkinli bir iyimserlik” içinde olduklarını belirtti. Senatör Lindsey Graham ise “Noel’den önce barış şansı doğabilir” dedi ve üçlü zirve (Trump, Zelenski, Putin) beklentisini dile getirdi.

“Putin için zafer, Trump için kayıp”

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt zirveyi “Putin için diplomatik zafer, Trump için ise geri adım” olarak yorumladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise görüşmeleri “tehdit ve ultimatom olmadan sakin geçti” diyerek övdü.