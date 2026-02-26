Kar yağışı, Türkiye’yi sardı

Kar yağışı köy yollarını kapattı

Yurdun bazı kesimlerinde soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Malatya’da dün gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Etkisini sürdüren kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kara yolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.

Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, trafik ekipleri kavşaklarda ve ana arterlerde tedbir aldı.

Sivas

Sivas’ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 432 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 432 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

Kayseri

Kayseri’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan, Erciyes Dağı genelinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Erzurum

Erzurum’da gece başlayan kar, sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Yağış nedeniyle yollar, ağaçlar, bitkiler ve araçların üzeri karla kaplandı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar nedeniyle 815 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

Tunceli

Tunceli’de gece etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Yağışın etkisiyle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçeleri yeniden beyaza büründü.

Belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Yağış ve tipi nedeniyle il merkezinde 9, Çemişgezek’te 7, Hozat’ta 14, Mazgirt’te 9, Nazımiye’de 20, Ovacık’ta 37, Pertek’te 10 ve Pülümür’de 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ardahan

Ardahan genelinde etkisini gösteren kar, yüksek bölgelerde tipiye dönüştü.

Tipi, yollarda buzlanmaya neden oldu.

Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı

Öte yandan şehirde yoğun kar yağışı ve tipi, birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

Kenti Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.

Bu nedenle yolun Sahara mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ekipler çalışma yaptı.

Ekipler çalışma yaptığı sırada, kepçe ve kamyonun üzerine çığ düştü.

Sürücüler araçlardan çıkarılırken, büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars

Kars’ın Sarıkamış ilçesi, gece başlayıp aralıklarla devam kar nedeniyle yeniden beyaza büründü.

Sarıçam ormanları, bitkiler, araçlar karla kaplandı, vatandaşlar evlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karı temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Vatandaşlardan Emin Kandemir, “Gece hafiften bir kar yağışı vardı, sabah kalktık 20 santimetre kar yağmış. Kara kışla mücadeleye devam ediyoruz.” dedi.

Erzincan

Erzincan’da da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, kenti yeniden beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizliği yaparken, vatandaşlar da iş yerlerinin önünde ve arabaların üzerinde biriken karı temizledi.

Yüksek kesimlerde de etkisini sürdüren kar nedeniyle Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları zaman zaman trafiğe kapatıldı.

İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle saat 11.00’den itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

Muş

Muş’ta dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının ulaşımı aksattığını söyledi.

Kar ve tipi nedeniyle 67 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Yentür, en kısa sürede yolları ulaşıma açacaklarını bildirdi.

Öte yandan, Hasköy-Mutki ve Muş-Kulp kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları ekipleri, bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa

Manisa’nın yüksek kesimleri ile Kula ve Demirci ilçelerinde kar etkili oluyor.

Demirci ilçe merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, sabah yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.

İlçenin 1470 rakımlı Akçakertik mevkisi başta olmak üzere Sarıçayır ve Türkmen Dağı bölgelerinde yoğun kar görüldü.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Güne karla uyanan çocuklar ise kar topu oynayarak vakit geçirdi.

Kula’da da tarihi yapılar ve sokaklar, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi Kurşunlu Camisi ve 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Kula evleri beyaza büründü.

Yılın ilk kar yağışını sevinçle karşılayan Rafet Üçelli İlkokulu öğrencileri, teneffüste okul bahçesi ve yanındaki parkta karın tadını çıkardı. Öğretmenleriyle kar topu oynayan öğrenciler, kardan adam yaptı.

Turgutlu’nun yüksek kesimleri ile Spil Dağı Milli Parkı’nda da kar etkili oldu.

Düzce

Düzce’de gece saatlerinden itibaren kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kenti çevre illere bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile Kalıcı Konutlar Bölgesi’ni merkeze bağlayan yolda aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Abant beyaza büründü

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı’nda iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Abant Gölü Milli Parkı ile Bolu-Abant kara yolunda kar yağışıyla güzel manzara oluştu. Bölgede kar manzarası dronla görüntülendi.

Kocaeli

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından Başiskele’deki Aytepe mevkisi, Gölcük’teki Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karabük

Karabük’ün yüksek kesimleri kar yağışı etkisini gösterdi.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede oluşan kar manzarası dronla görüntülendi.

Bayburt

Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 80, Aydıntepe’de 25, Demirözü’nde ise 40 olmak üzere 145 köye ulaşım sağlanamıyor.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar güçlükle ilerleyebiliyor.

Öte yandan, Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı ile Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı geçitlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen geçitlerde, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Giresun

Giresun’un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar etkisini gösterdi.

Yağmur, bu ilçelerde gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından yerini kara bıraktı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dereli ilçesindeki turizm destinasyonlarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarındaki kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Rize

Rize’de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylalarda kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı görüldü.

Artvin

Artvin’de soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Çamlık Mahallesi’nin yanı sıra kentin önemli turizm merkezlerinden 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi’nin çevresi karla kaplandı.

Kent merkezi ile Şavşat, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bazı köy yollarının kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Ordu

Ordu’nun orta ve yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Gölköy, Korgan, Kumru, Mesudiye’nin de aralarında olduğu ilçelerdeki kar hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara’da 6, Araklı’da 5, Köprübaşı’nda 4, Sürmene’de 3 ve Arsin’de ise 1 olmak üzere 19 mahalle yolunu açmak için çalışıyor.

Gümüşhane

Gümüşhane’de de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde 45, Kelkit’te 63, Şiran’da 36, Kürtün’de 24, Köse’de 14 ve Torul’da 11 olmak üzere 193 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde

Niğde’de bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, dün akşam saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Hava sıcaklığının rakımı yüksek bölgelerde sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Niğde Valiliği, yazılı açıklamasında, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik kara yolunun 8 ila 32’nci kilometreleri ile Çiftlik-Altunhisar kara yolunun 32 ila 56’ncı kilometreleri arasındaki kısmın kapandığını belirtti.

Karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Yolların yeniden trafiğe açılmasına ilişkin bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve resmi uyarıları dikkate almaları önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bursa

Bursa’nın şehir merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar ile evlerin çatıları beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerindeki mahalleleri ile Uludağ’ın eteklerindeki ilçelerinde kar örtüleri oluştu.

Vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiye kullandı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfır derece ölçüldüğü Bursa’da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bu arada Uludağ Kayak Merkezi’nde yağışın ardından kar kalınlığı 168 santimetreye ulaştı.