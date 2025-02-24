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Mansur Yavaş Anket Sonuçlarında Önde

Mansur Yavaş Anket Sonuçlarında Öne Çıkıyor: Bağımsız Adaylık Senaryosu Gündemde mi?

NationalTurk NL24/02/2025
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Mansur Yavaş Anketlerde önde
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Mansur Yavaş anket sonuçlarında halkın desteğini almaya devam ediyor. AREA Araştırma’nın Ocak 2025 tarihli “Türkiye Siyasi Durum Araştırması” verilerine göre Mansur Yavaş, %57,4 olumlu kanaat oranıyla en beğenilen siyasetçi konumunda. Ekrem İmamoğlu %42,8, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise %42,2 ile Yavaş’ı takip ediyor.

Mansur Yavaş Anketlerde önde
CHP’nin tek adaylı ön seçimi kamuoyunda tartışılırken , Mansur Yavaş Anketlerde hala lider

Buna ek olarak, gazeteci Fatih Altaylı’nın sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden gerçekleştirdiği anket de Mansur Yavaş’ın güçlü desteğini gözler önüne serdi. “Cumhurbaşkanı adayı olması için hangisine imza verirsiniz?” sorusuna 235.480 kişinin katıldığı anketin sonucunda,  Yavaş %58 oy alırken,  İmamoğlu %42’de kaldı.

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1 Mansur Yavaş Bağımsız Aday Olur mu?
2 Erdoğan’a Karşı Yavaş mı Daha Güçlü Bir Aday?

Mansur Yavaş Bağımsız Aday Olur mu?

CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleşecek ön seçiminde Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak ve bu durum büyük ihtimalle CHP’nin 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı olarak kesinleşmesini sağlayacak. Ancak Mansur Yavaş’a yönelik süregelen güçlü destek, siyasi kulislerde bağımsız adaylık senaryolarını gündeme getiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Yavaş, daha önceki açıklamalarında CHP’nin adayı dışında bir seçenek yaratmaya niyetli olmadığını belirtmişti. Ancak, eğer Yavaş bağımsız aday olarak çıkarsa ya da farklı bir ittifak tarafından aday gösterilirse, seçim dengeleri tamamen değişebilir. Özellikle muhalif seçmen içinde İmamoğlu yerine Yavaş’ı tercih eden geniş bir kesim bulunuyor.

Erdoğan’a  Karşı Yavaş mı Daha Güçlü Bir Aday?

Anket verileri,  Yavaş’ın toplumda daha geniş bir desteğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. AREA Araştırma’nın “olumlu kanaat” sıralamasında Yavaş %57,4 ile açık ara önde bulunuyor. İmamoğlu’nun %42,8’lik desteği, CHP içindeki adaylık sürecini zora sokmasa da genel seçimler için Mansur Yavaş’ın daha güçlü bir aday olabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Muhalefet açısından olası senaryolar şu şekilde sıralanabilir:
• İmamoğlu CHP’nin adayı olarak yarışır,  Yavaş ise hiçbir adaylığı kabul etmez ve yerel yönetimde kalır.
• İmamoğlu CHP’nin adayı olurken, Yavaş farklı bir ittifak tarafından bağımsız aday gösterilir.
• Mansur Yavaş CHP içindeki baskılar sonucu adaylık için yeniden değerlendirilir.

Son kamuoyu yoklamaları ve bağımsız anket sonuçları, muhalefetin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli ipuçları veriyor. Özellikle Yavaş’ın bağımsız adaylık senaryolarına nasıl yaklaşacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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NationalTurk NL24/02/2025
139 1 dakika okuma süresi
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