Alexei Navalny: Gergin cenaze töreni

Ölümü tartışmalara yol açan Rus muhalefetinin önde gelen ismi Aleksey Navalni için başkent Moskova’da düzenlenen cenaze töreni, yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Rusya’da hapishanede hayatını kaybeden ülkenin önde gelen muhaliflerinden Aleksey Navalni için başkent Moskova’da düzenlenen cenaze töreni başladı.

Navalni’nin cenazesi, törenin düzenlendiği kiliseye getirildi. Tören sırasında kalabalığın Rus yönetimi aleyhine sloganlar atması dikkat çekti.

Tören sırasında elinde mum tutan annesi ve babası tabutun başına oturdu.

Birçok insan çiçekli

Polis ve güvenlik güçlerinin yoğun varlığına rağmen yüzlerce kişi cenazeden saatler önce toplanmıştı. Güneydoğudaki Marjino bölgesindeki kilisede binlerce kişi, muhalefet liderine veda etmek için toplandı.

Birçoğu ellerinde çiçekler taşıyordu. Cenaze töreninin başlamasından iki saat önce insan kuyruğu yüzlerce metre uzunluğundaydı. Videolarda insanların “Navalny”, “Unutmayacağız”, “Korkmadın, biz korkmuyoruz” ve “Putin’siz Rusya” sloganları attığı görüldü.

Alexei Navalny’nin tabutu mezarlığa getirildi

Bu arada kilisede düzenlenen törenin ardından muhalif figürün naaşının bulunduğu tabut, yaklaşık yarım saatlik yürüme mesafesindeki Borisovskoye mezarlığına götürüldü.

Yas tutanlar mezarlığa giderken cenaze arabasına eşlik etti.

Navalny’nin destekçileri, güvenlik güçlerinin tabutu taşıyanların bulunduğu arabayı bloke etmesi nedeniyle tabutun cenaze arabasından çıkarılamayacağını bildirdi.

Dul eşi Yulia Navalnaya, kızı Daria ve oğlu Zakhar, kendi güvenlikleri için yurtdışında oldukları için cenaze törenine katılmadılar.

Navalny’nin eşi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kocasını öldürmekle suçlamıştı. Rusya’da tutuklanma riskiyle karşı karşıya. Navalny’nin ekibi de ülkede değil çünkü aşırılık yanlısı olduğu düşünülen çalışanları da derhal tutuklanacak.

Navalny’nin cenazesi öncesi tehditkar ortam

Daha önce Rusya’nın iktidar aygıtı, kilisenin önünde ve mezarlıkta yas tutanlar için benzeri görülmemiş bir tehdit ortamı oluşturmuştu: geniş bir alana bariyerler yerleştirildi, üniformalı polislerin bulunduğu düzinelerce acil durum aracı sabahın erken saatlerinde pozisyon aldı.

Rus medyasının bildirdiğine göre, polisler yoldan geçenlerin belgelerini ve kişisel eşyalarını kontrol etti. Mobil internet de kısıtlandı. Navalny’nin gömüleceği Borisovskoye mezarlığında da çok sayıda polis görevlendirildi.

Tutuklamalardan korkuluyor – Kremlin uyardı

Rus iktidar aygıtının Navalny’nin destekçilerine karşı sert eylemlerde bulunmasından korkuluyor.

Son haftalarda ülke çapında tanınmış muhalif siyasetçinin anıtlarına çiçek bırakmak isteyen yüzlerce kişi tutuklandı.

Cenaze töreni başlamadan önce Kremlin “izinsiz” toplantılara katılmama konusunda uyardı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Tass haber ajansına böyle bir mitinge katılan herkesin “yürürlükteki yasalar uyarınca sorumlu tutulacağını” söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önde gelen rakibinin ekibi cenaze töreni için yer bulmakta zorlandıklarını söyledi. Ayrıca birçok cenaze evi muhalif siyasetçinin naaşını taşımayı reddetti.

Resmi bilgilere göre Navalny, 16 Şubat’ta 47 yaşındayken Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyindeki bir esir kampında öldü.

Kremlin lideri Vladimir Putin’in sert eleştirisi, 2020’deki zehirli saldırı ve kampta sürekli hücre hapsi nedeniyle fiziksel olarak çok zayıfladı.

Ölümünün koşulları belirsizliğini koruyor. Rus yetkililer doğal bir ölüm nedeni gösterdi.

Devletin müdahalesine ilişkin iddiaları reddettiler. Navalny’nin destekçileri ve önde gelen Batılı politikacılar, muhalif politikacının ölümünden Putin’i sorumlu tutuyor.

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