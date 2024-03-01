Fatih Altaylı: YDA’ya 23 milyar var emekliye yok!

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’ndeki (DHMİ) bazı rezaletleri yazdığını hatırlatan Fatih Altaylı YDA ile emeklileri bugünkü köşesine taşıdı.

“DHMİ’ye iş yapan, havalimanı işleten müteahhitlerden alınan 60 milyon liralık lüks daireler, lüks daireleri iki bürokrata veren firmanın (YDA) işlettiği Dalaman Havalimanı’nın kira bedelinde yapılan yüz milyonlarca dolarlık indirim, tasarruf genelgelerine rağmen tefriş edilen makam odalarına harcanan milyonlar, bu harcamaların ortalığa dökülen faturaları, tefriş edilen odaya niyeyse koyulan gizli kasalar. Daha neler neler.” ifadelerini kullanan Altaylı şöyle devam etti:

“Odayı yaptıran bürokratın eşiyle birlikte yaptığı Barcelona gezisine ise hiç değinmiyor, en lüks otellerde kaldığı ve on binlerce dolarlık alışverişlerin yapıldığı DHMİ koridorlarında konuşulan geziyi anlatmıyorum bile. Diyeceksiniz ki, yazıyorsun yazıyorsun da ne oluyor. Değişen bir şey mi var, rezalet sürüyor, hatta yazdıkların terfi ettiriliyor. Boşuna niye kendini harap ediyorsun.”

Yazarak tarihe kayıt düştüğünü dile getiren Fatih Altaylı, bugün de yine tarihe kayıt düşülsün diye DHMİ’de yaşanan bir başka rezaleti yazacağını söyledi.

Fatih Altaylı YDA ile ilgili yazısına şöyle devam etti:

“Belki biliyorsunuzdur, daha önce Milli Gazete ve Birgün Gazetesi de yazdı, hani şu Cumhurbaşkanı’nın satış mağazalarını ucuz diye övdüğü Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği var ya, çiftçilere para kazandırmak için kurulan.

Bu birliğin Ankara’da bir arazisi vardı. Bu araziye DHMİ bürokratları ile son derece içli dışlı olan YDA İnşaat kat karşılığı iki adet kule yaptı. Sonra da arazinin sahibi Tarım Kredi Kooperatifleri ile davalık oldu.

Çünkü arazide emsal artışı sağlamış, ancak artan emsalden arazi sahibine pay vermemişti. Olayın duyulması üzerine gazeteler haber yapmış, Tarım Kredi Kooperatifleri de dava açmak zorunda kalmıştı. DHMİ’de YDA ile son derece içli dışlı olan ve YDA’dan milyonlarca liralık daireler alan grup şimdi bu iki kuleyi de DHMİ Genel Müdürlük Binası yapmak üzere satın aldırıyorlar.

Hem de 750 milyon dolar bedelle. Yani 23 milyar 250 milyon TL’ye. Hani şu emekliye maaş vermek için bulunamayan parayla.”

Fatih Altaylı bu konunun DHMİ içinde dahi eleştirildiğini belirterek şöyle devam etti:

“Bu konu ile ilgili DHMİ’nin “lüks odacısı” M.G. “Bakan Bey istiyor” diyor hatta “Değer tespitini yaptırdığımız firma da bakan beyin akrabası” diye fısıldıyormuş. Kim istiyor, kim alınsın diyor, değer tespitini kim yapıyor, ben bilemem. Benim bildiğim şudur.

DHMİ’deki iki üst düzey bürokrata Ankara’daki sitesinden iki lüks daire veren YDA, önce Dalaman Havalimanı’nda bazı bölümleri kullanmadığını öne sürerek büyük toplamda devleti yüz milyonlarca dolar zarara uğratacak bir kira indirimi aldı.

Şimdi de Ankara’da Tarım Kredi ile davalık olduğu iki kuleyi 23 milyar TL’ye DHMİ’ye satıyor.

Siz de enflasyonla mücadelede devletten de katkı ve maaşlarınıza az da olsa düzeltme bekliyorsunuz değil mi!

Daha çok beklersiniz!”

Fatih Altaylı YDA’ya “Çekilen Kıyakları” Yazdı