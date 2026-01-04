Berlin’de 100 bin kişi dondu!

Berlin’deki sabotaj doğrulandı

Almanya‘nın başkenti Berlin’in elektrik şebekesine bir saldırı gerçekleşti ve şehrin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı!

Berlin Elektrik Şebekesi (Stromnetz Berlin) yetkilisine göre, Berlin’in güneybatısındaki Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee ve Lichterfelde bölgelerinde 45.000 hane ve 2200 işletmeyi etkileyen büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşanıyor. On binlerce etkilenen kişi için elektrik kesintisi önümüzdeki Perşembe (8’i) gününe kadar sürebilir.

Sivil ve acil servislerden (Malteser, DRK, ASB, Sivil Savunma, İtfaiye, Acil Servisler ve Polis) yaklaşık 60 araç, huzurevleri ve hastaneler için koordineli malzeme tedariki hazırlıyor.

Okullarda tahliye ve acil durum barınakları hazırlanıyor. Ancak, okul tatilleri nedeniyle birçok yerde bu barınaklar kapalı ve ısıtılmıyor. Berlin’de dondurucu soğuklar ve tekrarlanan şebeke kesintileri yaşanıyor.

Okullar bu nedenle perşembe gününe kadar tatil edildi

Alman medyasındaki haberlere göre aşırı solcu ‘Volkan Grubu’ polise mektup göndererek sabotajı üstlendi. Grup Berlin’in Lichterfelde ilçesindeki bir enerji santralindeki kabloları kundaklamanın ‘kamu yararına bir eylem’ olduğunu savundu.

Mektupta doğalgaz santralinin başarıyla sabote edildiği ve bunun fosil yakıt endüstrisine karşı uluslararası bir dayanışma eylemi olduğu belirtildi.