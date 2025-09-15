Ufuk Akyüz: Madalyanın keyfini çıkaralım

Ufuk Akyüz: Teşekkürler 12 Dev Adam

Avrupa Şampiyonası başladığında kimse Türk Milli takımının final oynayacağını herhalde düşünmüyordu. Tabii ki beklentimiz vardı ama işin buralara geleceğini her zaman iddialı konuşmaları ile gündemde olan Koç Ergin Ataman bile dile getirmiyordu. Ta ki grup finalinde Sırbistan’ı sürklase edene kadar.

Zira daha sonraki rakiplerimiz formda olsa da başta NBA yıldızımız Alperen, Cedi ve Larkin’in yükselen formu, ayrıca her maç diğer oyunculardan gelen katkı bu işin madalya ile sonuçlanacağını gösteriyordu. Madalya için kırılma maçı da buraların gediklisi Yunanistan ile olacaktı ama orda da bir NBA yıldızı Antetekoumpo vardı. Millilerimiz bu engeli de geçince artık sadece madalyanın rengi değişecekti. Zira Yunanistan’a yenilseydik karşımızda turnuvayı çok iyi oynayan bir Finlandiya olacaktı ve yenilmemiz demek madalya alamayacağımız anlamına geliyordu ki Yunanistan biraz da şansının yardımı ile Finlandiya’yı geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ve final Türkiye – Almanya

Tabii ki kimse kaybetmek istemez hele bu kadar olağanüstü performanslarla buraya kadar geldikten sonra hiç istemez. Ben bugün bu oyuncu şöyle oynadı bu oyuncu neden oynamadı şut değil içeriden oynasaydık , hoca neden onu değil bunu değiştirdi konusuna hiç girmeyeceğim çünkü bunun sonu yok. Öncelikle bize çok kaliteli basketbol seyrettiren oyuncularımızı tebrik edeceğim. Her zaman kırılganlığı ile eleştirdiğimiz Shane Larkin neredeyse hiç çıkmadan oynadıysa, inanılmaz müdafaa yapıp toplar çaldıysa (bu arada neredeyse double double yapıyordu ) kimseye şunu da yapsaydın demeye hakkımız yok. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Cedi; bugüne kadar kaçırdığın bütün fauller sana helal olsun. Üzerine yapıştırılan bu diyeti kat kat fazlasıyla bu turnuvada ödedin.

Her iki takım da çok yoruldu maç sonunda çok ufak hatalar sonucu belli etti. Tabii ki kazanan biz olmayı isterdik ama olmadı. Buna üzülmek yerine madalyanın keyfini çıkaralım. Zira çok uzun zaman olmuştu. Darısı Dünya ve Olimpiyat Şampiyonalarına…