Avrupa, Donald Trump’tan korkuyor

Avrupa temkinli davranmayı seçti

ABD’nin New York Times gazetesi, başkan Donald Trump‘ın son dönemdeki çıkışları ve hamlelerine karşılık Avrupa’nın çaresiz kalışıyla ilgili bir makale yayınladı. Makalede şu konulara dikkat çekildi:

Avrupa ve dünya Trump’ın emperyal yaklaşımıyla baş etmeye çalışıyor

Avrupa liderleri, Venezuela’daki ABD askeri müdahalesi sonrası Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları karşısında temkinli bir tutum izledi.

Avrupa, Ukrayna’nın savaş sonrası güvenliği için ABD desteğine ihtiyaç duydu.

Avrupa ve ABD’li yetkililer Salı günü Paris’te Ukrayna’da barışın güvence altına alınmasını görüştü.

Toplantıda savaş sonrası Ukrayna için güvenlik garantilerinde ilerleme açıklandı.

Rusya görüşmelere dahil edilmediği için ateşkes ihtimali uzak kaldı.

Aynı gün bazı Avrupa ülkeleri Danimarka ile dayanışma mesajı yayımladı.

Açıklamada Arktik bölgesinde NATO’nun kolektif güvenliği vurgulandı.

Metinde ABD’ye yönelik açık bir eleştiri yer almadı.

Avrupa liderleri, Grönland ve Venezuela konularında kamuoyuna açık sert eleştirilerden kaçındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland ve Venezuela sorularını Ukrayna gündemiyle bağlantısız olarak değerlendirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland’a yönelik bir ABD hamlesinin NATO’yu sona erdireceğini söyledi.

Danimarka yönetimi, Grönland’ın geleceğine yalnızca halkın karar verebileceğini yineledi.

Avrupa Birliği, Venezuela’da demokratik geçiş çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği, Grönland ve Danimarka’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı.

Avrupa ülkeleri, Trump yönetiminin olası adımlarına karşı yaptırım tehdidinde bulunmadı.

Avrupa liderleri, ABD ile ilişkilerde Ukrayna önceliğini öne çıkardı.

Trump’ın dış politikası, Avrupa’da belirsizlik ve kaygı yarattı.

Avrupa ülkeleri, güvenlik alanındaki bağımlılık nedeniyle ABD’ye karşı açık tavır almaktan kaçındı.

