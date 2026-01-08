AKOM’dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul genelini ilgilendiren yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Yapılan açıklamada, kentte Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşecek

İstanbul’da etkili olan lodosun ardından kent genelinde yer yer fırtına görülürken, AKOM Perşembe akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşeceğini duyurdu. Gün içinde sıcaklıkların 17–18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden sonra 8–10 derecelik ani bir düşüş öngörülüyor. Kent genelinde gün boyu fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağış, pazartesi kar

AKOM’un değerlendirmesine göre Cuma günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi gününden itibaren ise fırtına yeniden etkisini artıracak ve sağanak yağış görülecek. Pazar günü karla karışık yağmur beklenirken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı ifade edildi.

AKOM, Pazartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini vurgulayarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

