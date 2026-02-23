Meksika’da iç savaş çıktı

Meksika, 20 bin üyeli kartele karşı savaşıyor

Meksika polisi, başında 15 milyon dolar ödül bulunan ve ülkenin en çok aranan karteli El Mencho’yu öldürdü.

Ülke çapında kartel tarafından kaos başlatıldı. Birçok şehirde yollar kapatıldı, araçlar yakıldı, benzin istasyonları yakıldı.

Meksika hükümeti, tüm ülkede kartellere yönelik büyük bir operasyon başlatıldı.

Bazı kartel üyeleri, öldürdükleri polislerin cansız bedenini yol kenarına bıraktı.

Ordu, öldürdüğü kartel El Mencho’nun oğlunu da ele geçirdiğini açıkladı.

Kartel üyeleri, Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nı basarak ABD’li turistleri rehin aldı.

Ülke genelinde halen devam eden çatışmalarda tam ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.

Ülkeye 3 günlük tatile gelen gazeteci Cüneyt Özdemir, ülkede mahsur kaldı. Hâlâ Türkiye’ye dönmeyi bekliyor.

Kartel ve polis arasında yaşananlar nedeniyle bu yıl ülkede oynanacak Dünya Kupası maçlarının FIFA tarafından iptal edilmesi bekleniyor.

Kartel lideri El Mencho’nun 20 bin üyeye sahip, 27 farklı eyalette birliği olan bir kartel ağını kurmadan önce bir dönem polislik yaptığı ortaya çıktı..

