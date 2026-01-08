Matteo Guendouzi, Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Matteo Guendouzi, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı
Matteo Guendouzi imza atmaya geliyor
Fenerbahçe‘nin 30 milyon Euro’ya anlaşma sağladığı Matteo Guendouzi, İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı.
Yıldız orta saha Matteo Guendouzi, eşi ve Fenerbahçeli yöneticileri taşıyan uçak birkaç saat sonra İstanbul’a inecek.
Fenerbahçe, “Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere Matteo Guendouzi, İstanbul’a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasında bulundu.
26 yaşındaki Matteo Guendouzi’nin eşi Maelle ise sosyal medyada uçaktan paylaştığı fotoğrafta “Yeni bölüm” notunu yazdı.
Fenerbahçe ara transferde Samsunspor’dan kanat oyuncusu Anthony Musaba ve Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden kaleci Mert Günok’u renklerine bağladı.