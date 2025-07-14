Macron’dan AB’ye Trump uyarısı: Ticaret savaşına hazır olun

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa’dan ithal ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi getirme tehdidi Avrupa başkentlerinde yankı uyandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’ne seslenerek “ticaret savaşına hazırlıklı olun” çağrısında bulundu. Brüksel ise tansiyonu düşürmek için 1 Ağustos’a kadar misilleme kararlarını askıya aldı.

Trump’ın sert çıkışı dengeleri sarstı

Trump’ın cumartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nden ithal edilen neredeyse tüm ürünlerde yüzde 30 gümrük tarifesi uygulanabileceğini söylemesi, AB içinde şok etkisi yarattı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu tehdide karşılık olarak 21 milyar euroluk karşı tedbirleri ertelediklerini duyurdu. Aynı gün Endonezya ile serbest ticaret anlaşmasının siyasi çerçevede tamamlandığını açıklayan von der Leyen, “Pazarı çeşitlendirmemiz şart” dedi.

Macron’dan sert çıkış: Karşı önlemler hazır olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Birliğin çıkarlarını savunmak Komisyon’un görevidir. Gerekirse tüm araçlar kullanılmalı. Anti-zorlama önlemleri dahil, ciddi karşı adımlar hazırlanmalı” dedi. Macron’un çıkışı, AB içinde daha temkinli bir ton kullanan Almanya’nın açıklamalarıyla tezat oluşturdu.

Berlin ve Roma tansiyonu düşürme peşinde

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump’la doğrudan görüştüğünü açıklayarak, “1 Ağustos’a kadar bir çözüm bulunması için kararlıyız” dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise “Adil bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inanıyorum. Atlantik’in iki yakasında ticaret savaşının anlamı yok” açıklamasını yaptı.

AB tek ses olmaya çalışıyor

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, AB’nin “birlik içinde ve kararlı” kalması gerektiğini belirtirken, İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Trump’ın yaklaşımını “alışıldık bir pazarlık yöntemi” olarak değerlendirdi.

Öte yandan Almanya Sanayi Federasyonu (BDI), Trump’ın tehdidini “transatlantik sanayi için bir uyarı” olarak yorumladı.

Otomotiv ve çelik sektörleri diken üstünde

Almanya’nın otomotiv sektörü, ABD’ye yönelik mevcut yüzde 25’lik ek vergiye karşı kırılgan durumda. Çelik sektöründe ise yüzde 50’ye varan tarifeler üreticileri zorluyor. ABD’de üretim yapan Avrupalı markalar için bazı muafiyetlerin gündemde olduğu belirtilse de, İsveç Maliye Bakanı bu anlaşmayı “kötü bir teklif” olarak nitelendirdi.

Brüksel’de olağanüstü toplantı

AB büyükelçileri pazar günü Brüksel’de acil bir toplantı gerçekleştirerek Komisyon’un müzakere planına desteklerini sundu. Pazartesi günü ise AB ticaret bakanlarının toplanarak süreci değerlendirmesi bekleniyor.