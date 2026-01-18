2026 Dünya Kupası tehlikede!

2026 Dünya Kupası’nda iptal riski

ABD Başkanı Donald Trump‘ın saldırgan ve yayılmacı dış politikası, futbola da sıçradı.

Trump’ın son dönemde aldığı kararlar ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası finallerini tehlikeye attı.

Trump‘ın geçtiğimiz günlerde 75 ülkenin göçmen vizesini dondurması, Dünya Kupası’nda yer alacak Cezayir, Kolombiya, Mısır, Gana, İran, Ürdün, Fas, Senegal, Tunus ve Uruguaylı taraftarların ABD vizesi almasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) polisinin Renee Nicole Good’u öldürmesinin ardından durumu protesto eden ülke dışından çok sayıda taraftar Dünya Kupası biletlerini iptal etti.

Trump’ın kupaya vurduğu bu ikinci darbe olurken iptal edilen bilet sayısının 20 bini aştığı öne sürüldü.

ABD Başkanı’nın Grönland’ı ilhak etme planına karşı çıkan Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi getirmesi de futbolun en büyük organizasyonunu felç edebilir.

Almanya’da dış politika konusunda uzman olan milletvekili Jürgen Hardt, “Avrupa ülkeleri olarak Dünya Kupası’nı boykot kararı alıp felç edersek bu belki Trump’a Grönland konusunda geri adım attırır” dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Trump’ın tarafında olması da dikkat ekiyor.

Bu arada organizasyonun sadece ABD’ye 80 milyar dolarlık gelir sağlayacağı belirtiliyor.

Trump futbolu da riske attı – Video