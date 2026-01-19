Fenerbahçe’ye Aston Villa müjdesi!

Aston Villa’da orta sahada eksikler
Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanarak lider Galatasaray ile puan farkını bire indiren Fenerbahçe’de yüzler gülüyor.
Sarı-lacivertliler, 22 Ocak’ta UEFA Avrupa Ligi’nde TSİ 20.45’te Aston Villa’yı ağırlayacak.
İngiltere Premier Ligi’nde 3. sırada yer alan Birmingham ekibinin teknik direktörü Unai Emery, dört futbolcusunun Fenerbahçe karşısında oynayamayacağını açıkladı.
Fenerbahçe, Alanya’da geriden gelip kazandı
İspanyol teknik adam, sahalarında Everton karşısında alınan 1-0’lık yenilginin ardından Boubacar Camara (26 maç, 1 gol, 4 asist), Amadou Onana (18 maç, 2 gol), McGinn (29 maç, 5 gol, 2 asist) ve Ross Barkley’nin (8 maç, 1 gol) temsilcimiz karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta öncesi rakibi 15 puanla, 3. sırada yer alırken Fenerbahçe 11 puanla, 12. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, lig aşamasında son maçını 29 Ocak’ta Romanya’da FCSB ile oynayacak.