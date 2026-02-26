Real Madrid turu geçti

Real Madrid’in olası rakibi Manchester City

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Benfica’yı ağırladı.

Bernabeu’da oynanan maçta gol perdesini açan isim Rafa Silva oldu. Eski Beşiktaşlı Rafa, Benfica formasıyla bu sezon ikinci golünü attı.

Real Madrid’in bu gole cevabı gecikmedi. 16. dakikada Tchouameni skoru dengeledi.

32. dakikada Arda Güler‘in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Sakatlanan Asencio, 77. dakikada yerini Mastantuono’ya bıraktı.

80. dakikada sahneye çıkan Vinicius, takımını öne geçirdi.

Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Portekiz’deki maçı 1-0 kazanan Real Madrid, toplamda 3-1’lik skorla turlayan taraf oldu.

Real, son 16 turunda Sporting Lizbon veya Manchester City ile karşılaşacak.

Arda Güler, 100. maçına çıktı

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11 başladığı Benfica maçıyla birlikte 100. kez eflatun-beyazlı ekibin formasını giydi.

Arda şu ana kadar 100 kez terlettiği Real Madrid formasıyla 15 gol, 22 asistlik katkıda bulundu.

Presitanni ve Mourinho cezalıydı

UEFA, Real ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu karşılaşmasında ayrımcı davranışlarda bulunduğu iddiasıyla Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni hakkında 1 maç men kararı verdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real’i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier’e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni’nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Öte yandan ilk maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho da cezası nedeniyle sahadaki yerini alamadı.

Rafa Silva yine golünü attı – Video