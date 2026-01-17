Acun Ilıcalı’nın Hull City keyfi

Hull City play-off hattında

İş insanı ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı‘nın sahibi olduğu Hull City bu sezon İngiltere Championship Ligi’nde adeta destan yazıyor.

Turuncu-siyahlılar, son maçında Southampton deplasmanında 2-0 galip geldi.

3 puanı getiren golleri 20. dakikada Kyle Joseph ve 71’de Ross Stewart kaydetti.

1950-51 sezonundan bu yana ilk kez Southampton’ı bir sezonda iki kez mağlup eden Hull, ligdeki son 7 karşılaşmasının beşinden ise galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor’un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic’in çalıştırdığı İngiliz ekibi, ligdeki son dört deplasman mücadelesinin üçünden galibiyet almayı bildi.

Bir maç eksiğiyle 24 takımlı ligde beşinci sırada yer alan ve play-off hattında iddialı duruma gelen Hull’da Beşiktaş’tan kiralık oynayan Amir Hadziahmetovic, 89 dakika forma giydi.

Hull, açılışı bu golle yaptı – Video