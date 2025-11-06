Galatasaray müthiş zaferle dönüyor

Galatasaray ikinci yarıda coştu

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü maçında Hollanda’da Ajax’a konuk oldu. İlk 3 maçında Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilip Liverpool’u 1-0, Bodo Glimt’i ise 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, karşılaşmada ilk yarıda etkili olan taraftı. Ajax’ın 42 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer, 14. dakikada durdurduğu Victor Osimhen’in 18’deki gollük kafasını da inanılmaz bir refleksle çıkardı. 34’te Ajax’tan Mokio’nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 59’da Leroy Sane’nin uzak köşeye ortasında Victor Osimhen nefis bir kafayla perdeyi açtı. Nijeryalı forvet, 66’da VAR sonrası verilen penaltıyı gole çevirirken 78’de bir penaltı golü daha atarak Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 6. golünü kaydetti. Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde 23 yıl sonra ilk hat-trick yapan Nijeryalı oyuncu oldu. 90+4’te Icardi’nin şutunda direk gole izin vermedi. Bu arada Galatasaray’a iki penaltıyı da kazandıran ikinci yarının başında oyuna giren Barış Alper Yılmaz oldu. Devler Ligi’nde 8 maç sonunda, ilk 8 sıradakiler direkt son 16 turuna yükselirken 9-24 arasındakiler play-off turu oynayacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 5. maçında 25 Kasım’da Belçika’nın US Gilloise ekibini ağırlayacak.

0-3

AJAX-GALATASARAY

STAT: Johan Cruyff Arena

HAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu, Willy Delajod (VAR) (Fransa)

GOLLER: Victor Osimhen (Dk. 59, 66 pen. ve 78 pen.)

SARI KARTLAR: Mokio, Gaaei, Klaassen, McConnell

AJAX: Pasveer – Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal (Dk. 46 Alders) – Klaassen, Mokio (Dk. 80 McConnell) – Regeer (Dk. 70 Fitz Jim), Gloukh, Mika Godts (Dk. 70 Bounida) – Weghorst

GALATASARAY: Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs (Dk. 86 Eren Elmalı) – Torreira (Dk. 89 Berkan Kutlu), Lemina (Dk. 86 Kaan Ayhan) – Sane, Sara (Dk. 46 Barış Alper), Sallai – Osimhen (Dk. 81 Icardi)