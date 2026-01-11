Trump’tan Venezuelalı petrol gelirleri için kritik karar

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuelalı petrol gelirlerinin mahkeme süreçlerinde el konulmasını önlemeyi amaçlayan yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı. Cumartesi günü kamuoyuna açıklanan kararnameyle, söz konusu gelirlerin hukuki taleplerle hedef alınmasının, Washington’un Venezuela’ya yönelik ekonomik ve siyasi hedeflerini zora sokabileceği ifade edildi.

Kararnamenin gerekçesi: istikrar vurgusu

Kararnamede, petrol gelirlerinin yargı süreçlerinde kullanılması halinde bunun “Venezuela’da ekonomik ve siyasi istikrarı sağlama yönündeki kritik ABD çabalarını zayıflatabileceği” belirtildi. Yönetim, fonların korunmasının hem bölgesel denge hem de gelecekteki olası yeniden yapılanma süreçleri açısından önemli olduğunu savunuyor.

Enerji devlerinden yatırım uyarısı

Karar, ABD’li enerji şirketlerinin Venezuela’daki belirsizliklere ilişkin uyarılarının arttığı bir dönemde geldi. Üst düzey petrol yöneticileri, ülkedeki siyasi karmaşa ve güvensizliğin özel yatırımı caydırdığını dile getiriyor. ABD’nin en büyük petrol şirketlerinden ExxonMobil’in CEO’su Darren Woods, Trump’ın cuma günü düzenlediği toplantıda, mevcut koşullar altında Venezuela’nın “yatırım yapılabilir olmadığını” söyledi.

Trump: Şirketlere ‘ABD ile muhatap olacaksınız’ mesajı

Trump, toplantıda petrol şirketlerinin kaygılarını gidermeye çalışarak, olası ticari süreçlerde Venezuelalı yetkililer yerine doğrudan ABD yönetimiyle muhatap olacaklarını vurguladı. Bu yaklaşımın, hukuki riskleri ve belirsizlikleri azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

Uzun süredir süren belirsizlik

Venezuela, geçmişteki devletleştirmeler, ABD yaptırımları ve yıllardır devam eden siyasi istikrarsızlık nedeniyle uluslararası yatırımcıların temkinli yaklaştığı ülkeler arasında yer alıyor. Yeni kararname, Washington’un bu kırılgan denklemde kontrolü elinde tutma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

