Çağrı cihazı patlamaları hakkında bilinenler

Lübnan’da tam olarak ne oldu, çağrı cihazları nasıl patlatıldı ve tepkiler neler oldu?

Dün öğleden sonra saatlerinde Lübnan’da çağrı cihazı adı verilen çok sayıda taşınabilir radyo alıcısı neredeyse aynı anda patladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın Çarşamba öğleden sonra yaptığı açıklamaya göre, en az on 12 öldü ve yaklaşık 300’ü ağır olmak üzere yaklaşık 2.800 kişi yaralandı.

Hastaneler, insanların çoğunlukla gözleri, elleri ve karın bölgesinden yaralandığını bildirdi. Çağrı cihazlarının sahipleri, ısınıp patladıklarında onları ellerinde veya ceplerinde tutuyorlardı.

İnternette dolaşan fotoğraf ve videolar, elleri kanayan ve pantolonlarında kan lekeleri olan insanları gösteriyordu.

Ülke genelinde, özellikle de İran yanlısı Hizbullah milislerinin kontrolündeki bölgelerde patlamalar olduğu bildirildi.

Ölen ve yaralananların çoğunun, elit Radwan gücünden olanlar da dahil olmak üzere Hizbullah üyesi olduğu söyleniyor.

Patlamalardan aynı zamanda siviller de etkilendi; ölenler arasında bir çocuk da vardı.

Kurbanların arasında Hizbullah liderlerinin de olup olmadığı konusunda henüz kesin bir bilgi yok.

Çağrı cihazları, kısa mesajların alınabileceği küçük iletişim cihazlarıdır.

Cep telefonu kullanımı yaygın hale gelmeden önce bunlar kullanılıyordu.

Cep telefonlarının aksine çağrı cihazlarının yeri belirlenemez. Bu nedenle uzmanlar, çağrı cihazlarının Hizbullah için gözetim önlemlerine veya elektronik savaş saldırılarına karşı daha az savunmasız olması açısından çok önemli bir iletişim sistemi olduğuna inanıyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, takipçilerini akıllı telefon kullanmamaları konusunda defalarca uyarmıştı. Şubat ayında milis üyelerine akıllı telefonlarını atmaları çağrısında bulundu.

Çağrı cihazlarının nasıl ve nerede manipüle edildiği hala büyük ölçüde spekülasyon konusu. Şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Basında çıkan haberlerde, radyo alıcılarının Lübnan’a teslim edilmeden önce İsrail ajanları tarafından ele geçirildiği ve belirli bir anda patlayabilecek şekilde patlayıcılarla donatıldığı öne sürülüyor.

New York Times, İsrail gizli servisinin bir sevkıyat çağrı cihazını ele geçirmeyi ve cihazlara birkaç gram patlayıcı yerleştirmeyi başardığını bildirdi.

Hizbullah, yakın müttefiki İran ve Lübnan hükümeti de patlamalardan İsrail’i sorumlu tutuyor.

Lübnan güvenlik çevrelerinde İsrail gizli servisi Mossad’ın çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirdiği de söyleniyor.

Bir Hizbullah yetkilisi AP’ye, grubun yakın zamanda daha önce kullanmadığı bir üreticiden çağrı cihazı aldığını söyledi.

Hangi üretici olduğunu söylemedi. Artık patlatılan çağrı cihazları Gold Apollo şirketinin logosunu taşıyordu.

