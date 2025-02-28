Ramazan ayı başlıyor ve İslam Alemi bu gece yapılacak ilk sahur ile birlikte oruç ibadetine başlayacak. İslam dünyası için büyük bir manevi anlam taşıyan bu ay, aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve sabır duygularının pekiştirildiği özel bir dönem olarak görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Ramazan imsakiyesini yayımladı ve ilk sahur ile iftar saatleri belli oldu.

İlk Sahur ve İftar Saatleri

İstanbul’da ilk sahur vakti 1 Mart Cumartesi günü saat 05.12’de başlayacak ve ilk iftar 19.01’de yapılacak. 2 Mart Pazar günü sahur 05.10, iftar ise 19.03 olacak. Ramazan’ın ilk haftasında, 3 Mart Pazartesi günü sahur 05.08’de, iftar ise 19.04’te gerçekleşecek. 4 Mart Salı günü 05.06’da sahura kalkılacak, iftar ise 19.05’te yapılacak. 5 Mart Çarşamba günü sahur 05.04’te, iftar ise 19.06’da gerçekleşecek. 6 Mart Perşembe günü sahur saati 05.02, iftar saati ise 19.07 olacak. İlk haftanın son günü olan 7 Mart Cuma günü ise sahur 05.00’te, iftar ise 19.08’de gerçekleşecek.

Oruç tutacak vatandaşlar, bulundukları ilin sahur ve iftar vakitlerini Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden detaylı şekilde inceleyebilir. Diyanet’in 2025 Ramazan imsakiyesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ramazan Ayı’nın Manevi ve Kültürel Önemi

Ramazan ayı, İslam’ın beş temel şartından biri olan orucun tutulduğu en kutsal ay olarak kabul edilir. İslam Dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmeye başlanması, Ramazan’ın dini anlamını daha da artırır. Müslümanlar, bu ay boyunca hem bedensel hem de ruhsal arınma sürecine girer, kötülüklerden uzak durarak ibadetlerini artırır ve kendilerini manevi olarak yenilemeye çalışır.

11 ayın sultanı sadece bireysel ibadetlerin değil, toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın da zirveye ulaştığı bir ay olarak görülür. Yardımlaşma ve paylaşma kültürü, bu ayda verilen fitre ve zekât ile pekişir. İftar sofraları, sadaka taşları, camilerde düzenlenen teravih namazları ve sahur vakitleri, bu ayın kültürel simgeleri arasında yer alır.

Türkiye’de Osmanlı’dan günümüze uzanan gelenekler mahalle iftarları, davulcuların sahura kaldırma geleneği, pideleri ve Osmanlı şerbetleri gibi kültürel ögelerle yaşatılmaya devam ediyor. Tarihi Sultanahmet Meydanı, Eyüp Sultan ve Konya Mevlana Türbesi gibi ibadet mekânları, Ramazan boyunca manevi atmosferin en yoğun hissedildiği yerler arasında bulunuyor.

Aynı zamanda toplumsal yardımlaşmanın en fazla önemsendiği bu ayda, belediyeler, vakıflar ve hayır kurumları gıda yardımları ve iftar sofraları ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Oruç Tutmanın Faydaları ve Ruhsal Etkisi

Oruç, yalnızca dini bir ibadet değil, aynı zamanda bedeni ve ruhu arındıran bir uygulama olarak kabul edilir. Yapılan birçok bilimsel araştırma, oruç tutmanın sindirim sistemini dinlendirdiğini, metabolizmayı dengelediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, bireylerin sabır ve irade gücünü artırarak manevi bir disiplin kazanmalarına yardımcı olur.

Ramazan ayı, aynı zamanda insanların bireysel ve toplumsal ilişkilerini gözden geçirdiği, affetmenin ve hoşgörünün öne çıktığı bir dönem olarak görülür. İnsanların daha fazla empati kurduğu, maddi ve manevi yardımlaşmanın arttığı bu ay, bireylerin manevi gelişimi açısından büyük önem taşır.

Ramazan’ın ilk günüyle birlikte Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkacak ve akşam ezanı ile birlikte iftar yapacak. Bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temenni ediliyor.