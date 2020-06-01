Antalya’da Deniz Keyfi Önlemlerle Başladı

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Türkiye’deki tüm plajlar gibi girişe kapatılan Antalya plajları alınan yeni önlemlerle birlikte vatandaşların girişine tekrar açıldı.

Vatandaşların birçoğu sahilde yürüyüş yapıp banklarda dinlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar da denize girip serin suyun tadını çıkardı.

Konyaaltı Plajı da bu sabah sessizliğini bozdu. Büyükşehir belediyesinin çalışmasıyla plajda şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak dizildi, ve uyarı levhaları asıldı.

Denize giren vatandaşlardan Sait Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 12 ayı denize girdiğini belirterek “2 aydır uzak kalmıştım, denize kavuştuğum için mutluyum. Hava kapalı olmasına rağmen denize koştuk. Bugünlere geldik, mutluyuz, neşeliyiz. Virüsle ilgili alınan önlemlerden memnunuz. Yürüyüşümüzün ardından denize girdim. Dışarıda sıcaklık düşük olmasına karşın, şu anda deniz suyu çok güzel” diye konuştu.

Sahilde balık tutmayı tercih eden Ahmet Kemer ise kısıtlama nedeniyle balık tutmaya gelemediğini, bugün hemen oltasını yanına alıp sabah saatlerinden itibaren deniz kıyısına geldiğini ve balık tutma özlemini giderdiğini ifade etti.

Alanya’nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı da hareketlendi. Yerli ve yabancı turistler güneşin ve denizin keyfini çıkardı.