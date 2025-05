Joe Biden’a ileri evre prostat kanseri teşhisi

Eski ABD Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada, hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere metastaz yaptığı duyuruldu. Teşhisin, 82 yaşındaki siyasetçinin idrar yoluyla ilgili şikâyetlerinin artmasının ardından konulduğu belirtildi.

“Hormona duyarlı, yönetilebilir bir süreç”

Cuma günü yapılan muayene sonrası tespit edilen yeni bir prostat nodülü üzerine detaylı tetkiklerin yapıldığı ve tanının netleştiği ifade edildi. Açıklamada, “Bu, daha agresif bir hastalık formu olsa da, hormon tedavisine duyarlı olması nedeniyle etkili şekilde yönetilebilir” denildi.

Biden’ın ve ailesinin tedavi planlaması için doktorlarıyla süreci değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Trump’tan mesaj: Hızlı bir iyileşme diliyoruz

Joe Biden’ın sağlık durumuyla ilgili siyasi rakibi Donald Trump’tan da bir açıklama geldi. Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, “Bu haber bizi üzdü. Jill ve ailesine en içten dileklerimizi gönderiyoruz. Joe’ya hızlı ve başarılı bir iyileşme süreci diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Harris: Joe bir savaşçıdır

Başkan yardımcılığı görevini Biden döneminde üstlenen Kamala Harris ise, “Joe bir savaşçıdır. Hayatına ve liderliğine damga vuran güç ve dirençle bu süreci de aşacağından eminiz” dedi.

Harris, geçen yıl Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Demokrat Parti’nin adayı olmuş ancak seçimi Trump’a kaybetmişti.

Obama: Her zamanki kararlılığıyla mücadele edecek

Biden’ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı eski Başkan Barack Obama da sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Obama, “Kanserle mücadelede en fazla çabayı gösteren isimlerden biri olan Joe, bu zorluğu da aynı kararlılıkla aşacaktır” dedi.

Joe Biden’ın hastalığının detayları açıklandı

Açıklamada, Biden’daki kanser türünün Gleason skoru 9, yani Grade Group 5 olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu derece, prostat kanserlerinde en yüksek dereceli ve en agresif form olarak kabul ediliyor.

Kanserin bu formunda genellikle tümörler hızla büyüyor ve yayılma riski yüksek oluyor. Hormonal tedavi ile tümör büyümesi yavaşlatılabiliyor ancak bu yöntem kesin tedavi sağlamıyor.

Görev süresi boyunca sağlık durumu tartışma konusuydu

Ocak ayında görevini bırakan Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olarak görev yaptı. Yaşı ve sağlık durumu, görev süresi boyunca kamuoyunun sıkça tartıştığı başlıklardan biri olmuştu.

Özellikle geçen yıl Trump ile yapılan ve oldukça zayıf geçen televizyon tartışması sonrası Biden seçim yarışından çekilmişti. Ancak, adaylıktan çekilmesine rağmen “Bu seçimi kazanabilirdim” açıklamaları uzun süre tartışma yaratmıştı.

Yeni kitap ve ses kaydı tartışmaları alevlendirdi

CNN’den Jake Tapper ve Axios muhabiri Alex Thompson imzasını taşıyan ve salı günü yayımlanacak olan “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again” adlı kitapta, Biden’ın zihinsel durumuna dair yeni iddialar yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ses kaydında Biden’ın önemli olay ve tarihleri hatırlamakta zorlandığı anlar da yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Zorluklarla dolu bir yaşam öyküsü

Biden’ın siyasi hayatı kadar özel yaşamı da trajedilerle şekillendi. 1972 yılında eşi ve küçük kızı bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 1988’de geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle iki kez ameliyat oldu. 2023 yılında göğsünden bazal hücreli karsinom alındı. Daha önce de cilt kanseri geçirmişti.