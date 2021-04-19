BioNTech’ten AB’ye 100 milyon doz daha aşı

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların en az yüzde 70’inin aşılanması gerekiyor. Bu sebeple ülkeler aşı tedariki konusunda büyük bir yarış içinde. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB’nin 100 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Pfizer ve BioNTech’ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 500 milyon dozun üzerine AB’ye 100 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 100 milyon doz aşının 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.