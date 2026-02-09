Epstein soruşturmasında şok! Ghislaine Maxwell konuşmadı

Ghislaine Maxwell, kongreye çıkmadı

Jeffery Epstein‘ın eski suç ortağı Ghislaine Maxwell, Pazartesi günü Kongre üyeleriyle video bağlantısıyla ifade verdi, ancak konuşmayı reddetti.

20 yıllık hapis cezasını çektiği cezaevinden katılan Maxwell, kendini suçlamama hakkını (Beşinci Değişiklik hakkı) kullandı ve yalnızca Başkan Donald Trump‘ın kendisini hapisten çıkarması durumunda konuşacağını belirtti.

Maxwell’in avukatı David Markus, sosyal medyada yayınladığı açılış konuşmasında, “Bayan Maxwell, Başkan Trump tarafından affedilmesi halinde tam ve dürüst bir şekilde konuşmaya hazırdır” dedi.

Demokratlar, Maxwell’in affedilmesi veya hapis cezasının hafifletilmesi karşılığında olumlu ifade vermeyi teklif ediyor gibi görünmesinden dolayı öfke duyduklarını dile getirdiler. Trump ise bu fikre açık olduğunu ima etti.

Temsilci Suhas Subramanyam, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’tan af almak için tekrar tekrar kampanya yürütüyor ve bu başkan bunu dışlamadı, bu yüzden soruşturmamızla işbirliği yapmamaya devam ediyor” dedi.

“Clinton ve Trump masum”

Maxwell, 2022 yılında Epstein’ın 14 yaşındaki kız çocuklarını almasına, hazırlamasına ve sonunda istismar etmesine yardım ettiği için 240 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Epstein’ın cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıyayken hapishanede ölmesinden bir yıl sonra, 2020’de ilk kez suçlandığında, Epstein’ın eski bir arkadaşı olan Trump, ona iyi dileklerini iletmişti.

Geçen yıl, Cezaevleri Bürosu, Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche ile yaptığı yazılı bir görüşmenin ardından, cinsel suçlular için protokollere aykırı olarak Maxwell’i asgari güvenlikli bir cezaevine nakletti. Maxwell o röportajda, Trump veya Epstein ile sosyalleşen ve özel jetinde seyahat eden eski Başkan Bill Clinton’ın uygunsuz davranışlarına asla tanık olmadığını söyledi.

Bill ve Hillary Clinton, bu ayın sonlarında Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde ifade verecekler. Komitenin başkanı Temsilci, Ghislaine Maxwell’in kendi aleyhine tanık olarak konuşmama hakkını (Beşinci Değişiklik hakkı) kullanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Comer, “Onun ve Epstein’in işlediği suçlar ve potansiyel suç ortakları hakkında birçok sorumuz vardı” dedi.

Avukatı aracılığıyla Maxwell, Trump ve Clinton’ın hiçbir yanlış yapmadığını tekrar belirtti.

Markus, “Tam açıklamayı yalnızca o verebilir. Bazıları duyduklarından hoşlanmayabilir, ancak gerçek önemlidir” dedi. “Örneğin, hem Başkan Trump hem de Başkan Clinton herhangi bir yanlıştan masumdur. Bunun nedenini yalnızca Bayan Ghislaine Maxwell açıklayabilir ve kamuoyu bu açıklamayı duyma hakkına sahiptir.”