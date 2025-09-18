Dünya

Rusya’da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı

Rusya’nın doğusundaki Petropavlovsk-Kamchatsky kenti yakınlarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, US Geological Survey (USGS) ve National Weather Service (NOAA) bölgede tsunami uyarısı yayımladı. ABD’nin batı kıyıları ve Hawaii için de risk değerlendirmesi yapılıyor.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nın doğusunda, Petropavlovsk-Kamchatsky kenti açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. US Geological Survey (USGS), depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde ve kıyıya 128 kilometre mesafede gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından bölgede art arda 5.1 ila 5.8 büyüklüğünde dört artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Tsunami alarmı verildi

National Weather Service’e (NOAA) bağlı Pacific Tsunami Warning Center, depremin ardından tsunami uyarısı yayımladı. Kurum, merkez üssünün 1000 kilometre çevresindeki sahil bölgelerinde tsunami dalgalarının oluşabileceğini bildirirken, bazı Rusya kıyılarında üç metreye ulaşabilecek dalgalar beklendiğini açıkladı.

Alaska ve Hawaii’de risk değerlendirmesi sürüyor

Alaska açıklarındaki Aleut Adaları ve Amchitka Geçidi için tsunami uyarısı yürürlüğe girdi. Hawaii ve ABD’nin batı kıyıları için ise olası riskin değerlendirildiği belirtildi. NOAA, Amerikan Samoası, Guam, Rota ve Saipan için tehlikeli dalga tehdidi bulunmadığını bildirdi.

Rusya’da hasar bildirimi yok

Kamçatka Bölge Valisi Vladimir Solodov, tsunami uyarısının ardından halkın bilgilendirildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmadığını açıkladı.

Daha önce de 8.8’lik deprem yaşanmıştı

Aynı bölgede Temmuz ayında da 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, Japonya ve Hawaii dahil birçok yerde tsunami uyarıları verilmişti. Son sarsıntı, bölgenin iki ay içinde yaşadığı ikinci büyük deprem olarak kayda geçti.

