Güllü ile bir şok iddia daha

“Güllü’nün çocukları madde bağımlısı”

Şarkıcı Güllü‘nün ölümüyle ilgili ilginç iddialar devam ediyor. Güllü’nün okul arkadaşı olan ve YouTube yayınıcısı Pınar BK, ilginç açıklamalarına bir yenisi eklendi. Pınar BK, Güllü‘nün düştüğü anda pencerenin önüne bebe ya da saç yağı döküldüğünü, olay yerine giden inceleme ekibinden polisin de düşme tehlikesi yaşadığını söyledi. Pınar BK, Güllü’nün geçmişte kullandığı uyuşturucudan kurtulduğunu, ancak oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuyan’ın madde bağımlısı olduğunu da öne sürdü.

“Güllü, kızının yanında kalmasını izin vermiyordu”

Pınar BK, kızı Tuyan, olay anında yanında bulunan arkadaşı Sultan’ın şüpheliler arasında yer alan eski menajeri Çiğdem Emir’in evinde kaldığını öne sürdü. Pınar BK, “Çiğdem Emir’in evinde kalmalarının nedeni hepsinin yasaklı madde kullanması. O yüzden, Güllü kızı Tuyan’ın evinde kalmasına izin vermiyordu. Bu madde nedeniyle Güllü’den sürekli kızı ve oğlu para istiyordu. Bu yüzden Güllü, torununu alıp yurtdışına yerleşecekti” iddiasında da bulundu. Pınar BK, 14-15 kişinin gözaltına alındığını ancak tutuklanan kimse olmadığını da kaydetti.

“Güllü’nün çocukları kavga etti”

Pınar BK adlı yayıncı, şu anda çocuklardan Tuğberk Yağız’ın Güllü’nün hayatını kaybettiği evde, kızı Tuyan’ın ise Çiğdem Emir’in dairesinde kaldığını da açıkladı. İlgili kişi, “Tuyan ile Tuğberk dün bir araya gelmiş ve çok şiddetli bir şekilde kavga etmişler. Yükselen sesleri bütün komşular duymuş. Bu arada Tuğberk benim için şüpheli değil. Ama saat 1.30’da olayı haber almasına rağmen Yalova gişelerine saat 6.00’da gelmesi ilginç. Oysa İstanbul-Yalova arası süre sadece 1 saat 45 dakika” ifadelerini kullandı.