Bulgaristan’da sel felaketinin yaraları sarılıyor

Bulgaristan’ın Burgaz bölgesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından hayat normale dönmeye başlasa da, uzmanlar ikinci bir hava dalgasının yaklaştığını bildirdi. Meteo Bulgaria, 7-8 Ekim tarihlerinde yeni bir siklonun etkili olacağını ve bazı bölgelerde yağış miktarının üç haneli değerlere ulaşabileceğini duyurdu.

Bulgaristan’da sel felaketi

Meteorologlar, merkezi ve doğu Bulgaristan’da ciddi su baskınlarının yeniden yaşanabileceğini belirtti. “Bu, yılın ilk dokuz ayında düşen toplam yağıştan bile fazla olabilir” ifadelerine yer verilen açıklamada, özellikle son 48 saatte toprakların zaten aşırı doygun hale geldiği, bu nedenle yeni yağışların sel riskini artıracağı vurgulandı.

“Bu kez hazırlıklı olmalıyız”

Meteo Bulgaria ekibi, “Ülke olarak bu tür afetlerde çoğu zaman hazırlıksız yakalanıyoruz. Bu kez erken uyarıları dikkate almalıyız. Zemin zaten ıslak ve devletin müdahale eksikliğiyle sorunlar kaçınılmaz hale geliyor” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, bu yılın uzun süren kurak dönemlerinin ardından Ekim ayının ilk haftasında beklenen yağışların ciddi bir ‘telafi’ olacağını ifade etti.

Burgaz’da durum normale dönüyor

Bulgar Kızılhaçı’ndan yapılan açıklamaya göre, selden etkilenen Elenite tatil köyünde bulunan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. Bu kişilerden 80’i, Sveti Vlas Belediye Binası’nda kurulan yardım merkezinden geçti, 10’una ilk yardım, diğerlerine ise psikolojik destek sağlandı.

Tahliye edilenler çevredeki otellere yerleştirildi. Burgaz Valisi Vladimir Krumov, “Vatandaşlarımızın çoğu salı gününe kadar evlerine dönemeyecek. Bölgede temizlik ve elektrik altyapısının onarımı sürüyor” dedi.

Yeni yağış uyarısı

Bulgaristan Meteoroloji Enstitüsü (NIMH), bölgede daha düşük yoğunlukta da olsa yeni yağışların beklendiğini açıkladı.

Elenite ve Sveti Vlas çevresinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, elektrik kesintisinin sadece sınırlı bölgelerde sürdüğü bildirildi.

Kurtarma ekipleri, polis ve jandarma, gece boyunca bölgede kalarak güvenliği sağladı. Yetkililer, yeni yağışlar başlamadan önce altyapı sorunlarının giderilmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını duyurdu.

